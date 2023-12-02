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Жильё в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

1 объект найдено
Студия 1 спальня в Цаленджиха, Грузия
Студия 1 спальня
Цаленджиха, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/15
Малоэтажный жилой комплекс находится в центре новой части Батуми. Из всех апартаментов откры…
€32,591
в месяц
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский
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Параметры недвижимости в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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