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Жилье в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

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3 объекта найдено
Дом 6 комнат в 12, Грузия
Дом 6 комнат
12, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продаётся уникальный дом в самом центре тихого, уютного городка Поти на побережье Черного мо…
$130,000
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Квартира в 24, Грузия
Квартира
24, Грузия
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
​✨ Редкий лот в жилом сердце Батуми: Простор и стиль напротив «Хопы» ​Продается просторна…
$85,000
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Дом 8 спален в Сенаки, Грузия
Дом 8 спален
Сенаки, Грузия
Количество спален 8
Площадь 354 м²
Количество этажей 3
Сенаки, ул. Тамар 26, продается трехэтажный частный дом площадью 354 кв.м. с собственным зем…
$49,200
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Параметры недвижимости в Самегрело и Верхняя Сванетия, Грузия

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