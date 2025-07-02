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Жильё в Абастумани, Грузия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в 52, Грузия
Квартира 1 комната
52, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 20/50
Продается роскошная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 54.25 кв.м. Кварти…
$144,522
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Квартира 1 комната в 52, Грузия
Квартира 1 комната
52, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 46/50
Продается просторная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 53.3 кв.м. Кварти…
$277,507
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
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