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Feria - это виллы в современном архитектурном стиле, расположенные в селе Ферия, в популярном пригороде Батуми.
Виллы расположены в тихом и уютном месте с ландшафтными зонами и озелененной природой. В 20 минутах езды от центра Батуми и разнообразной инфраструктурой.
Виллы представлены в черновой отделке современными планировками: студия и 3 спальни просторной площадью 270 кв.м. Каждая вилла владеет открытой террасой на крыше, откуда можно насладиться потрясающим видом на горы и море.
Инфраструктура:
- Аквапарк;
- Набережная;
- Торговый центр;
- Кафе и рестораны;
- Фитнес центр;
- Образовательные учреждения;
- Медицинские учреждения.
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