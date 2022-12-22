В грузинском Батуми сейчас пик строительства новых жилых комплексов. А это идеальная возможность для тех, кто хочет купить квартиру у моря, причем по вполне доступным ценам. Мы сделали подборку пяти новых ЖК в Батуми и его окрестностях, чтобы совсем скоро у вас была возможность выглядывать из окон своей новой квартиры и видеть там прекрасное море.

В преддверии Нового года все мы строим планы и думаем о предстоящем обновлении разных аспектов своей жизни. У многих в этом списке есть и обновление своего жилья. Наш обзор поможет вам поставить галочку в этом вопросе — мы подобрали пять отличных новых комплексов в Батуми, где вас ждут множество солнечных дней, теплое море и невероятный вид.

ЖК Batumi View прямо у моря

Batumi View — новый многофункциональный жилой комплекс в Батуми, который достроили в нынешнем, 2022-м году. Он расположен на территории нового бульвара, в 20 метрах от морского побережья. То есть, купив здесь квартиру, вы буквально будете жить у Черного моря. А если захотите отправиться в путешествие, сделать это будет легко — недалеко от комплекса находится международный аэропорт.

ЖК Batumi View включает в себя: пятизвездочную гостиницу; современные апартаменты с террасами и панорамными видами на море и на город; открытый бассейн; теннисный корт; рестораны; фитнес-центр; брендовые магазины; игровую площадку для детей; подземный гараж, который рассчитан на 250 машиномест (парковочное место здесь продаётся) и 180 бесплатных мест возле комплекса. Перечисленными благами смогут пользоваться все владельцы квартир в новом комплексе.

Судя по всему, квартиру с одной спальней (39 м²) в этом жилом комплексе можно купить в пределах $70,000.

ЖК Horizons Residence с зеленой зоной на крыше

Еще один уникальный комплекс в Батуми, в котором еще можно успеть купить квартиру, называется Horizons Residence. Почему уникальный?

Этот комплекс — первое жилое здание в Грузии, разработанное по технологии BIM (Building Information Modeling). Информационное моделирование зданий — это процесс цифрового моделирования проекта, который архитекторы, инженеры и подрядчики могут использовать для совместной работы.

Еще одна изюминка этого комплекса — это зеленая зона на крыше здания. Последние 5 лет в Европе и США архитекторы создают парки и зеленые зоны на крышах небоскребов, и авторы ЖК Horizons Residence решили воплотить эту задумку и в своем проекте.

Многофункциональный комплекс богат и на разнообразную торговую и сервисную инфраструктуру: в комплексе разместился современный отель River Park Hotel американской компании Ruebush Hospitality Group; также на первых двух этажах комплекса расположена различная инфраструктура для работы, отдыха и развлечений.

И, конечно, проживая в этом комплексе, вы сможете ежедневно наслаждаться морским бризом и прекрасным видом из окна ваших апартаментов — комплекс находится в 400 метрах от берега Черного моря.

Цены на квартиры в комплексе будут начинаться от $30,000.

ЖК Horizont-3 с красивыми стеклянными фасадами

Следующий в нашем обзоре — ЖК Horizont-3 в Батуми, который достроят уже в 2023 году. Его расположение — улица Шерифа Химшиашвили, а значит, буквально в паре минут ходьбы от вашего жилья будет находиться морское побережье, видом которого вы сможете наслаждаться также и из своих окон.

ЖК Horizont-3 — это современное здание высотой в 32 этажа. В отделке фасадов используется большое количество стекла — торцевые стены будут стеклянными полностью. К вашим услугам здесь будут три скоростных лифта и консьерж-сервис.

В комплексе Horizont-3 продаются квартиры, довольно небольшие по площади — от 28 до 55 кв.м. Высота потолков 2,9 метра. Планировки квартир свободные, в каждой предусмотрен просторный открытый балкон с прозрачным ограждением. Как отмечается в объявлении, в квартирах будет всегда тихо и спокойно, благодаря надежным входным дверям с шумоизоляцией, а также за счет двойного оконного остекления.

Любопытно, что для иностранцев, которые интересуются покупкой жилья в этом комплексе, организуются 3-х дневные информационные туры — во время которых можно познакомится с Батуми и предлагаемой здесь недвижимостью.

Что касается инфраструктуры, недалеко от ЖК есть торговый центр Metro City, детская республиканская больница, школа, авторынок. Также рядом аквапарк Europark, большой выбор кафе и ресторанов. В ближайшее время неподалеку начнет работать новый стадион европейского уровня. Расстояние до автовокзала и морского порта составляет чуть более 4 км; аэропорт Батуми находится в 2,7 км.

Цены на квартиры в комплексе будут варьироваться в пределах $60,000.

ЖК Gumbati Residence с собственным пляжем

ЖК Gumbati Residence — это двенадцатиэтажное здание с элитными новостройками, которые можно будет приобрести в пределах $100,000. К покупке будут доступны квартиры в одно- или двухкомнатной планировке, а также практичные студии. Что важно, в стоимость жилой недвижимости включен полный ремонт и установка необходимой мебели и техники

Расположен жилой комплекс в курортном поселке Квариати с чистейшими пляжами и морем; а в 400 метрах от новостройки находится живописный водопад. До Батуми отсюда — 15 километров.

На территории ЖК есть развлекательные зоны, кинотеатр и подземный двухуровневый паркинг. А рядом с домом находится собственный пляж!

Как видно на фото, спроектирован комплекс в довольно оригинальном стиле — внешние стены облицовываются вентилируемыми фасадами, а для отделки подъездов используется натуральный камень. Сдать комплекс обещают в 2023 году.

ЖК Marina Club с фасадами в виде волн

Жилой комплекс Marina Club представляет собой две башни (в одной 16 этажей, в другой — 18), объединенные общим подиумом. Фишка этого здания в том, что плавные линии его фасадов повторяют очертания волн. В целом, комплекс выглядит стильно и минималистично за счет, в том числе, панорамного фасадного остекления и открытых стеклянных балконов. На крышах домов будут обустроены террасы, на которых смогут отдыхать все жильцы.

В Marina Club продаются более 266 апартаментов. Это одно- и двухкомнатные апартаменты и студии площадью от 27,8 до 121,4 кв.м. Высота потолков — 3 м. Жилье сдается в эксплуатацию как просто с отделкой, так и с готовым дизайнерским ремонтом «под ключ» и полной меблировкой комнат. В апартаментах есть открытые балконы с видом на море и горы.

Инфраструктура комплекса такова: открытый и закрытый бассейн, фитнес-центр, хамам, ресторан и бар, кинотеатр, детская и спортивная площадки, казино, яхт-клуб.

Находится Marina Club в районе аэропорта в Батуми, на улице Леха и Марии Качиньских 19/1 (на первой линии от моря). В 150 метрах от новостройки расположен пляж, новый бульвар с прогулочными зонами и площадками для досуга. Сдать комплекс планируют в 2024 году.