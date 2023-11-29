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Жильё в Земли Луары, Франция

Нант
17
Carquefou
10
23 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€220,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€241,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€233,000
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Квартира 2 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€247,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€310,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€325,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€252,000
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Квартира 5 комнат в Нант, Франция
Квартира 5 комнат
Нант, Франция
Комнаты 5
Площадь 122 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
€916,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€247,000
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Квартира 2 комнаты в Sallertaine, Франция
Квартира 2 комнаты
Sallertaine, Франция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2023  Расположенный в центре города и всего в 900 м* от моря, …
€169,000
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Квартира 3 комнаты в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€344,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€242,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 38 м²
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2023  Новый проект ICADE в уникальном и естественном районе На…
€282,000
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Квартира 3 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€280,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Carquefou, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€245,000
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Квартира 2 комнаты с подвалом в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты с подвалом
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€250,000
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Квартира 2 комнаты в Нант, Франция
Квартира 2 комнаты
Нант, Франция
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Дата сдачи объекта: 3 квартал 2024 Представленная резиденция находится в центральном районе …
€231,000
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Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Ле Ман, Франция
Комнаты 56
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Цена по запросу
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Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ле Ман, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ле Ман, Франция
Количество спален 15
Площадь 800 м²
Эксклюзивное шато расположено в Ле-Мане, Франция. Шато в стиле ренессанс расположено в приго…
€2,90 млн
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Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ле Ман, Франция
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ле Ман, Франция
Количество спален 13
Площадь 800 м²
Замок расположен на окраине университетского города Ле-Мана с его прекрасной инфраструктурой…
€1,98 млн
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Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Анже, Франция
Замок 15 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Анже, Франция
Количество спален 15
Площадь 800 м²
Замок расположен в тихой деревушке неподалеку от Анже, в долине Луары. Все услуги и магазины…
€2,12 млн
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Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Анже, Франция
Замок 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Анже, Франция
Количество спален 12
Площадь 900 м²
Очаровательное шато 18 и 19 века расположено в Анже, Франция. В шато площадью 900 кв.м 20 ко…
€1,50 млн
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Типы недвижимости в Земли Луары

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Параметры недвижимости в Земли Луары, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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