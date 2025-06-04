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Жильё в Chambery, Франция

квартиры
51
51 объект найдено
Квартира 1 спальня в Chambery, Франция
Квартира 1 спальня
Chambery, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$228,861
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$394,785
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$295,230
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$302,096
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
| Апартаменты
$377,620
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Квартира 4 спальни в Chambery, Франция
Квартира 4 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$582,451
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$411,949
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$430,258
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Студия в Chambery, Франция
Студия
Chambery, Франция
Площадь 34 м²
Этаж 3
| Студия
$235,727
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$347,868
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$402,795
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$382,197
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$267,767
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$264,334
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Квартира 4 спальни в Chambery, Франция
Квартира 4 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$485,185
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$267,767
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$276,921
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Квартира 1 спальня в Chambery, Франция
Квартира 1 спальня
Chambery, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$258,613
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$290,653
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$282,643
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$370,754
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$282,643
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$361,600
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$371,899
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$312,395
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Квартира 3 спальни в Chambery, Франция
Квартира 3 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$376,476
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$264,334
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$286,076
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$302,096
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Квартира 2 спальни в Chambery, Франция
Квартира 2 спальни
Chambery, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$279,210
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Параметры недвижимости в Chambery, Франция

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