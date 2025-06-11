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Жильё в La Seyne sur Mer, Франция

квартиры
144
144 объекта найдено
Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$275,087
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$246,630
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Квартира 1 спальня в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 1 спальня
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$184,972
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Квартира 4 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
| Апартаменты
$535,945
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Квартира 1 спальня в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 1 спальня
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$189,716
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$252,322
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$267,500
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$315,876
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$298,801
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Квартира 4 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
| Апартаменты
$550,174
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
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Квартира 4 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$407,887
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$191,243
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$222,066
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$222,066
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$313,030
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$313,030
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$367,574
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$341,487
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$281,727
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$237,144
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$191,243
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$284,573
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Квартира 1 спальня в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 1 спальня
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$170,744
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Квартира 4 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$393,659
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Квартира 4 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 4 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$412,630
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Квартира 2 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 2 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$193,545
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$317,773
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Квартира 1 спальня в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 1 спальня
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$175,487
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Квартира 3 спальни в La Seyne sur Mer, Франция
Квартира 3 спальни
La Seyne sur Mer, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$308,287
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