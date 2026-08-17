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Жилье в Центре — Долине Луары, Франция

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Tours
326
La Riche
314
Шартр
25
354 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$463,022
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
$1,62 млн
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Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Замок 9 спален в Chemin de Crux, Франция
Замок 9 спален
Chemin de Crux, Франция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Исключительный исторический замок — Центральная Франция (Берри) Уникальный исторический з…
$4,55 млн
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
| Апартаменты
$253,297
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 21 м²
| Апартаменты
$187,393
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Замок 8 спален в Tours, Франция
Замок 8 спален
Tours, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Yникальный замок XVI века, полностью отреставрированный, расположенный всего в 34 км от горо…
$2,35 млн
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$227,735
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$342,764
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Квартира 4 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 4 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$362,516
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$235,868
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Замок 9 спален в Блуа, Франция
Замок 9 спален
Блуа, Франция
Количество спален 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в в самом сердце Долины Луары, 15км до Блуа. Замок общей площадью 600м2, 9…
$1,82 млн
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$206,495
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$312,554
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
$1,24 млн
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$94,640
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 4
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$312,554
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Этаж 1
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$404,345
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$348,573
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Квартира 3 спальни в Ecumenical and Artistic Center, Франция
Квартира 3 спальни
Ecumenical and Artistic Center, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$312,554
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Квартира 4 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 4 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Этаж 3
В Туре продаются квартиры в районе Сент-Радегонд, очень популярном среди семей. Качественная…
$346,250
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$209,562
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$323,011
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$95,802
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$168,431
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$360,192
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 5
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$342,764
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Замок 17 комнат в Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
Число комнат 17
Площадь 1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
$1,80 млн
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$386,916
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
| Апартаменты
$180,143
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Типы недвижимости в Центре — Долине Луары

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Параметры недвижимости в Центре — Долине Луары, Франция

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