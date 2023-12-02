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Жильё в Ле Ман, Франция

1 объект найдено
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie в Ле Ман, Франция
Замок 31 спальня с интернетом, с камином, с Naruzhnoe osveschenie
Ле Ман, Франция
Комнаты 56
Полностью отреставрированный замок эпохи Наполеона III c богатой и красивой историей. Жилая …
Цена по запросу
в месяц
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Параметры недвижимости в Ле Ман, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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