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Жилье в Тулузе, Франция

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Ramonville Saint Agne
62
Коломье
20
346 объектов найдено
Квартира в Тулуза, Франция
Квартира
Тулуза, Франция
Площадь 36 м²
Этаж 1
Жилплощадь расположена в самом центре нового района . Эко-район, сочетает в себе комфорт и …
$263,754
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Квартира 2 спальни в Ramonville Saint Agne, Франция
Квартира 2 спальни
Ramonville Saint Agne, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
К югу от Тулузы граничит с рекой Рюиссо Сен-Ань . Это уникальное расположение имеет много п…
$241,968
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Квартира 2 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 2 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$305,466
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$460,001
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
| Апартаменты
$320,687
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Этаж 6
Жилплощадь расположена в районе Малепер в Тулузе. Жилплощадь с видом на парк Маркесон предла…
$370,650
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TekceTekce
Квартира в Тулуза, Франция
Квартира
Тулуза, Франция
Площадь 40 м²
Этаж 1
Жилплощадь состоит всего из 19 квартир, 4 из которых по регулируемым ценам, расположенных на…
$266,078
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Квартира 4 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 4 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Доступный всего в 10 минутах езды от центра Тулузы, проект предлагает уникальное расположени…
Цена по запросу
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Квартира 4 спальни в Ramonville Saint Agne, Франция
Квартира 4 спальни
Ramonville Saint Agne, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
К югу от Тулузы граничит с рекой Рюиссо Сен-Ань . Это уникальное расположение имеет много п…
$336,954
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Квартира в Тулуза, Франция
Квартира
Тулуза, Франция
Площадь 74 м²
Этаж 2
Жилплощадь состоит всего из 19 квартир, 4 из которых по регулируемым ценам, расположенных на…
$408,993
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Квартира 2 спальни в Ramonville Saint Agne, Франция
Квартира 2 спальни
Ramonville Saint Agne, Франция
Количество спален 2
Площадь 53 м²
К югу от Тулузы граничит с рекой Рюиссо Сен-Ань . Это уникальное расположение имеет много п…
$256,492
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$335,792
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Квартира в Escalquens, Франция
Квартира
Escalquens, Франция
Площадь 44 м²
Небольшой городок , который сочетает в себе веселую жизнь и спокойствие. Недалеко от центр…
$238,192
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Жилплощадь состоит всего из 21 квартиры на 4 уровнях. 1-4 комнатные квартиры имеют террасы,…
$801,719
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Квартира 2 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 2 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$242,375
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Квартира 2 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 2 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Тулуза — столица Окситании, и здесь есть все. Это колыбель инноваций в аэрокосмической, техн…
$362,516
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Квартира 2 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 2 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$252,135
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Квартира 2 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 2 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Доступный всего в 10 минутах езды от центра Тулузы, проект предлагает уникальное расположени…
$202,850
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Квартира 4 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 4 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
| Апартаменты
$473,130
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Квартира 2 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 2 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Тулуза — столица Окситании, и здесь есть все. Это колыбель инноваций в аэрокосмической, техн…
$326,497
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Квартира 4 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 4 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 4
Площадь 104 м²
Тулуза — столица Окситании, и здесь есть все. Это колыбель инноваций в аэрокосмической, техн…
$644,861
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Жилплощадь расположена в районе Малепер в Тулузе. Жилплощадь с видом на парк Маркесон предла…
$311,392
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Квартира в Escalquens, Франция
Квартира
Escalquens, Франция
Площадь 47 м²
Небольшой городок , который сочетает в себе веселую жизнь и спокойствие. Недалеко от центр…
$271,887
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Этаж 3
Жилплощадь , расположенная к юго-востоку от Тулузы и недалеко от парка Алалуф, состоит из 17…
$842,386
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
Жилплощадь расположена в районе Малепер в Тулузе. Жилплощадь с видом на парк Маркесон предла…
$309,068
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Квартира 4 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 4 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 4
Площадь 71 м²
| Апартаменты
$557,717
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Доступный всего в 10 минутах езды от центра Тулузы, проект предлагает уникальное расположени…
$239,741
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$528,670
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Квартира 3 спальни в Тулуза, Франция
Квартира 3 спальни
Тулуза, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 1
Доступный всего в 10 минутах езды от центра Тулузы, проект предлагает уникальное расположени…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Allee de Guerande, Франция
Квартира 2 спальни
Allee de Guerande, Франция
Количество спален 2
Площадь 39 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$280,369
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