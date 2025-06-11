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Жильё в Дижоне, Франция

квартиры
218
218 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 2
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$243,594
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$252,701
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 2
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$305,062
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$156,990
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
Дижон сочетает в себе туризм и идеальные условия для жизни. Эта жилплощадь расположена в цен…
$407,850
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$302,785
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$130,903
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$166,000
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$127,583
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$118,098
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$196,924
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$299,371
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$150,349
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 48 м²
| Апартаменты
$234,488
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Квартира 4 спальни в Дижон, Франция
Квартира 4 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 4
Площадь 86 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$332,002
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$135,647
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
Именно на юго-востоке Дижона вы можете приехать и открыть для себя новую жилплощадь, окружен…
$300,509
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
| Апартаменты
$261,807
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$228,606
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Квартира 5 спален в Дижон, Франция
Квартира 5 спален
Дижон, Франция
Количество спален 5
Площадь 94 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$385,881
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$274,328
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$119,995
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
| Апартаменты
$211,722
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$228,606
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$126,160
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$244,733
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Квартира 2 спальни в Дижон, Франция
Квартира 2 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$248,147
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$121,892
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Квартира 1 спальня в Дижон, Франция
Квартира 1 спальня
Дижон, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
Дижон сочетает в себе туризм и идеальные условия для жизни. Эта жилплощадь расположена в цен…
$228,000
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Квартира 3 спальни в Дижон, Франция
Квартира 3 спальни
Дижон, Франция
Количество спален 3
Площадь 56 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$243,594
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Параметры недвижимости в Дижоне, Франция

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