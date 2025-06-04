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Жильё в Grenoble, Франция

квартиры
103
104 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$295,230
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Квартира 4 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 4 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 1
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$651,109
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$297,519
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Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$474,085
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Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 3
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$286,339
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Квартира 5 спален в Passage, Франция
Квартира 5 спален
Passage, Франция
Количество спален 5
Площадь 130 м²
Этаж 4
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$741,280
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Квартира 2 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 2 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 2
Площадь 32 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$157,113
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Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$339,286
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Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 2
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$264,655
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Квартира 4 спальни в Passage, Франция
Квартира 4 спальни
Passage, Франция
Количество спален 4
Площадь 88 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$487,244
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Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 1
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$598,517
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Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$268,202
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Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$347,296
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Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$360,456
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Квартира 4 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 4 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 4
Площадь 72 м²
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$607,820
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$297,519
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Квартира 2 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 2 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$260,901
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Квартира 5 спален в Grenoble, Франция
Квартира 5 спален
Grenoble, Франция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Этаж 4
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$775,758
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Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$343,291
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$282,643
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Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 1
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$259,700
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$299,808
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$289,509
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Квартира 3 спальни в Passage, Франция
Квартира 3 спальни
Passage, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$366,749
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$295,230
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Квартира 3 спальни в Grenoble, Франция
Квартира 3 спальни
Grenoble, Франция
Количество спален 3
Площадь 53 м²
Этаж 4
Всего в нескольких метрах от берега Изера откройте для себя дом Гэвина. Это здание имеет ис…
$522,226
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$298,663
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$283,787
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Квартира 1 спальня в Grenoble, Франция
Квартира 1 спальня
Grenoble, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
| Апартаменты
$159,058
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Квартира 2 спальни в Passage, Франция
Квартира 2 спальни
Passage, Франция
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Этаж 3
Воспользуйтесь преимуществами центра города и близости к Долине, находясь в нескольких минут…
$337,341
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Параметры недвижимости в Grenoble, Франция

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