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Жильё в Brignoles, Франция

2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Le Cannet-des-Maures, Франция
Вилла 6 спален
Le Cannet-des-Maures, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Винодельня 60 140 м ² расположена в сельскохозяйственном и природном районе с видом на стару…
€3,67 млн
в месяц
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Дом с видом на море, с садом, у моря в Meounes-les-Montrieux, Франция
Дом с видом на море, с садом, у моря
Meounes-les-Montrieux, Франция
Площадь 4 м²
Прекрасный дом расположен в местечке Сан Агнес, Лазурный берег, неподалеку от Монако. Дом п…
€890,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Brignoles, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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