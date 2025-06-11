Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Перпиньян
  4. Жилая

Жильё в Перпиньяне, Франция

Canet en Roussillon
44
139 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$233,350
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$402,955
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$330,104
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$533,858
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$216,844
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$375,636
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$244,163
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,967
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$244,163
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$341,487
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$375,636
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 78 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$545,241
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 2 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$340,349
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$216,275
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 4 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 4
Площадь 114 м²
Этаж 4
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$1,10 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,967
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Canet en Roussillon, Франция
Квартира 3 спальни
Canet en Roussillon, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
Это действительно прекрасное место: динамичный приморский город, привлекающий своим средизем…
$454,178
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$335,796
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$295,956
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$227,658
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$313,030
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 2 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$221,967
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$381,327
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Le Barcares, Франция
Квартира 3 спальни
Le Barcares, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$340,349
Оставить заявку

Типы недвижимости в Перпиньяне

квартиры

Параметры недвижимости в Перпиньяне, Франция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти