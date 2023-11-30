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Tours
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16 объектов найдено
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Замок 17 комнат
Tours, Франция
17
1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат 11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
€1,65 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 9 спален
Tours, Франция
23
1 400 м²
CHATEAU В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
€3,95 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 10 спален
Tours, Франция
10
680 м²
3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
€1,79 млн
1
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок
Tours, Франция
1 200 м²
3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
€1,49 млн
1
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 7 спален
Tours, Франция
7
450 м²
5
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей площадью 450m…
€1,15 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 комната
Tours, Франция
1
27 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE Новый комплекс ICADE, расположенн…
€157,000
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Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
2
41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE Новый комплекс ICADE, расположенн…
€206,000
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Квартира 1 комната
Tours, Франция
1
32 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE Новый комплекс ICADE, расположенн…
€172,000
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Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
4
73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE Новый комплекс ICADE, расположенн…
€285,200
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Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
3
73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE Новый комплекс ICADE, расположенн…
€289,000
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Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
3
60 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022 РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE Новый комплекс ICADE, расположенн…
€248,000
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Замок
La Ville-aux-Dames, Франция
1 400 м²
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья резиденци…
€3,30 млн
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Замок
Tours, Франция
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
€1,25 млн
1
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок
Tours, Франция
850 м²
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми большими…
€1,65 млн
1
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок
Tours, Франция
700 м²
Красивый замок с романтичным фасадом и привлекательными интерьерами расположен во Франции, в…
€2,62 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Tours, Франция
10
1 080 м²
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
€2,31 млн
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