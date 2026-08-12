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Жилье в Tours, Франция

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La Riche
314
326 объектов найдено
Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Замок 8 спален в Tours, Франция
Замок 8 спален
Tours, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Yникальный замок XVI века, полностью отреставрированный, расположенный всего в 34 км от горо…
$2,35 млн
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$218,170
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 6
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$367,164
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$93,851
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$406,669
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
| Апартаменты
$206,077
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 5
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$300,935
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 4
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$310,230
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 43 м²
Этаж 4
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$300,935
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$95,377
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$98,736
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Квартира 4 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 4 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 4
Площадь 106 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$594,899
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Квартира 4 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 4 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 4
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$267,990
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$404,345
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$447,336
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Квартира 4 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 4 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 4
Площадь 78 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$269,563
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$354,383
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
$1,62 млн
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$91,430
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 23 м²
Этаж 3
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$114,872
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$207,279
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$278,859
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$252,135
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 5
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$342,764
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$98,083
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$264,916
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$93,491
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Квартира 5 спален в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 5 спален
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 5
Площадь 117 м²
Этаж 3
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$537,965
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 22 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$201,336
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