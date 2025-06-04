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Жильё в Annecy, Франция

Rumilly
60
348 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 40 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$195,445
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$627,426
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Квартира 5 спален в Rumilly, Франция
Квартира 5 спален
Rumilly, Франция
Количество спален 5
Площадь 113 м²
| Апартаменты
$387,019
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 41 м²
Этаж 1
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$352,870
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Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 75 м²
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$347,293
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$410,923
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$663,624
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 6
| Апартаменты
$565,161
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$400,678
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Квартира 1 спальня в Annecy, Франция
Квартира 1 спальня
Annecy, Франция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$317,583
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Квартира 3 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 3 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 3
Площадь 58 м²
Этаж 3
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$296,297
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Квартира 3 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 3 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 3
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$310,184
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$339,211
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Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
Мы предлагаем вам выбор новых домов в Румилли (74), между городом и природой.Выберите иннова…
$368,237
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$353,667
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 7
| Апартаменты
$409,557
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
| Апартаменты
$292,655
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Квартира 4 спальни в Rumilly, Франция
Квартира 4 спальни
Rumilly, Франция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
| Апартаменты
$332,950
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 64 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$529,305
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 89 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$591,911
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$556,624
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
| Апартаменты
$622,873
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$431,412
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 5
| Апартаменты
$416,614
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$338,129
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$327,031
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 84 м²
Этаж 1
Примите участие в создании жилья в центре Анси. Это исключительный жилой район, в основе кот…
$710,294
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Квартира 4 спальни в Annecy, Франция
Квартира 4 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$661,119
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Квартира 2 спальни в Annecy, Франция
Квартира 2 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$418,891
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Квартира 3 спальни в Annecy, Франция
Квартира 3 спальни
Annecy, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$332,950
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