Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana

Курортный отель Holiday Park Resort: Coastal Living Redefined

Испытайте идеальную гармонию комфорта, отдыха и изысканности в Holiday Park Resort, главном жилом месте, предназначенном для тех, кто ищет изысканный прибрежный образ жизни.

Охватывая 54 000 кв.м. в Магавише, это исключительное сообщество переопределяет курорт, живущий благодаря элегантности, пространству и продуманным удобствам.

Выберите идеальный дом

От стильных студий и уютных апартаментов с 1-2 спальнями до элегантных вилл-близнецов, Holiday Park Resort предлагает разнообразный выбор домов, адаптированных к каждому образу жизни.

Исключительные объекты

Сообщество в курортном стиле, предназначенное для максимального расслабления и удовольствия:

20% зданий / 80% бассейнов, ландшафтов и садов

Самый большой олимпийский бассейн (250 м)

Sandy Pool и танцевальные фонтаны

8 бассейнов (2 нагретых - 6 ненагретых)

Клиника и фармацевтика

Gym, Spa, кофейни, рестораны и бары

3-этажные виллы с крышами

Общественный пляжный доступ через дорогу (за дополнительную плату)

Крупнейший аквапарк с более чем 12 водными играми

Срок доставки

Готовы к июню 2026 года

Обеспечьте свой дом мечты сегодня и наслаждайтесь идеальным балансом роскоши, отдыха и прибрежной безмятежности в Holiday Park Resort.

Homes Bay - Ваш надежный партнер по недвижимости

В Homes Bay мы проведем вас через каждый шаг вашего путешествия с полной прозрачностью, поддержкой нескольких языков.