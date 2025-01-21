Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana

Курортный отель Holiday Park Resort: Coastal Living Redefined
Испытайте идеальную гармонию комфорта, отдыха и изысканности в Holiday Park Resort, главном жилом месте, предназначенном для тех, кто ищет изысканный прибрежный образ жизни.
Охватывая 54 000 кв.м. в Магавише, это исключительное сообщество переопределяет курорт, живущий благодаря элегантности, пространству и продуманным удобствам.
Выберите идеальный дом
От стильных студий и уютных апартаментов с 1-2 спальнями до элегантных вилл-близнецов, Holiday Park Resort предлагает разнообразный выбор домов, адаптированных к каждому образу жизни.
Сообщество в курортном стиле, предназначенное для максимального расслабления и удовольствия:
20% зданий / 80% бассейнов, ландшафтов и садов
Самый большой олимпийский бассейн (250 м)
Sandy Pool и танцевальные фонтаны
8 бассейнов (2 нагретых - 6 ненагретых)
Клиника и фармацевтика
Gym, Spa, кофейни, рестораны и бары
3-этажные виллы с крышами
Общественный пляжный доступ через дорогу (за дополнительную плату)
Крупнейший аквапарк с более чем 12 водными играми
Срок доставки
Готовы к июню 2026 года
Обеспечьте свой дом мечты сегодня и наслаждайтесь идеальным балансом роскоши, отдыха и прибрежной безмятежности в Holiday Park Resort.
Homes Bay - Ваш надежный партнер по недвижимости
В Homes Bay мы проведем вас через каждый шаг вашего путешествия с полной прозрачностью, поддержкой нескольких языков.