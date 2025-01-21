  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana

Жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana

Хургада, Египет
от
$37,774
НДС
от
$931/м²
BTC
0.4493110
ETH
23.5503104
USDT
37 346.3015784
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13 1
ID: 33108
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Курортный отель Holiday Park Resort: Coastal Living Redefined
Испытайте идеальную гармонию комфорта, отдыха и изысканности в Holiday Park Resort, главном жилом месте, предназначенном для тех, кто ищет изысканный прибрежный образ жизни.
Охватывая 54 000 кв.м. в Магавише, это исключительное сообщество переопределяет курорт, живущий благодаря элегантности, пространству и продуманным удобствам.

Выберите идеальный дом
От стильных студий и уютных апартаментов с 1-2 спальнями до элегантных вилл-близнецов, Holiday Park Resort предлагает разнообразный выбор домов, адаптированных к каждому образу жизни.

  • Исключительные объекты

Сообщество в курортном стиле, предназначенное для максимального расслабления и удовольствия:
20% зданий / 80% бассейнов, ландшафтов и садов
Самый большой олимпийский бассейн (250 м)
Sandy Pool и танцевальные фонтаны
8 бассейнов (2 нагретых - 6 ненагретых)
Клиника и фармацевтика
Gym, Spa, кофейни, рестораны и бары
3-этажные виллы с крышами
Общественный пляжный доступ через дорогу (за дополнительную плату)
Крупнейший аквапарк с более чем 12 водными играми

Срок доставки
Готовы к июню 2026 года
Обеспечьте свой дом мечты сегодня и наслаждайтесь идеальным балансом роскоши, отдыха и прибрежной безмятежности в Holiday Park Resort.

Homes Bay - Ваш надежный партнер по недвижимости
В Homes Bay мы проведем вас через каждый шаг вашего путешествия с полной прозрачностью, поддержкой нескольких языков.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 75.0
Цена за м², USD 927
Цена квартиры, USD 69,508

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Образование
Еда и напитки
Досуг

Видеообзор жилой комплекс Hurghada, Magawish Trivana

