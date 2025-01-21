Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Grand Rock - это современное жилое сообщество площадью 6000 кв.м., идеально расположенное прямо на Мамше, рядом с Принцессами. Курорт и всего в нескольких шагах от пляжа.
Варианты оплаты:
Покупка наличными со скидкой 10%
15% ДП до 18 месяцев
20% ДП до 24 месяцев
30% ДП до 36 месяцев
Плата за обслуживание: 10% единовременно
Удобства:
Вид на море и бассейн
3 бассейна
Детская зона
Розничные магазины
Подземная парковка
Безопасность 24/7 с закрытым доступом
Супермаркет и аптека поблизости
Доставка: декабрь 2026
Homes Bay предоставляет полную поддержку, многоязычную помощь и эксклюзивные предложения.