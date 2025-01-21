  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Хургада
  4. Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Хургада, Египет
от
$46,750
от
$1,091/м²
BTC
0.5560871
ETH
29.1469002
USDT
46 221.4257819
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19 1
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33142
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Хургада

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Grand Rock - это современное жилое сообщество площадью 6000 кв.м., идеально расположенное прямо на Мамше, рядом с Принцессами. Курорт и всего в нескольких шагах от пляжа.

Варианты оплаты:

  • Покупка наличными со скидкой 10%

  • 15% ДП до 18 месяцев

  • 20% ДП до 24 месяцев

  • 30% ДП до 36 месяцев

  • Плата за обслуживание: 10% единовременно

Удобства:

  • Вид на море и бассейн

  • 3 бассейна

  • Детская зона

  • Розничные магазины

  • Подземная парковка

  • Безопасность 24/7 с закрытым доступом

  • Супермаркет и аптека поблизости

Доставка: декабрь 2026

Homes Bay предоставляет полную поддержку, многоязычную помощь и эксклюзивные предложения.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 80.0
Цена за м², USD 1,092
Цена квартиры, USD 87,344

Местонахождение на карте

Хургада, Египет
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Видеообзор жилой комплекс Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Cala – Redefining Coastal Luxury Living in Sahl Hasheesh
Красное Море, Египет
от
$88,955
НДС
Многоквартирный жилой дом Cala
Красное Море, Египет
от
$136,045
Жилой комплекс Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Красное Море, Египет
от
$90,220
Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Египет
от
$36,718
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Показать все Жилой комплекс Storia Del Mare
Жилой комплекс Storia Del Mare
Хургада, Египет
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Мечты могут стать реальностью с компанией Castello . Наш проект Storia Del Mare расположен на первой береговой линии с личным пляжем, охрана объекта 24 часа . видео наблюдение , спа салоны, тренажерный зал, рестораны, паркинг и многое другое.  У нас в компликсе 95% квартир с видом н…
Застройщик
Castello
Оставить заявку
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Показать все Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Жилой комплекс Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Хургада, Египет
от
$69,058
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 83 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в Storia Del Mare, изысканное жилое сообщество площадью 10 500 м2 в престижном районе Аравии.Расположенный недалеко от отеля Hilton и центра города, этот проект предлагает спокойную прибрежную атмосферу с прямым доступом к морю, сочетая комфорт, уединение и захватывающие дух…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
83.0
131,581
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Показать все Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Жилой комплекс Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Египет
от
$42,109
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 57 м²
1 объект недвижимости 1
Оригинальное название: Atlantis: Where Modern Living Meets Coastal LuxuryОткройте для себя Атлантиду от Castello Development, сложного жилого сообщества, охватывающего 41 500 кв.м в самом сердце Хадабы. Разработанная для элегантности, комфорта и удобства, Atlantis предлагает идеальное сочета…
Агентство
Homes Bay
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Египте
Новая административная столица Египта: что нужно знать
21.01.2025
Новая административная столица Египта: что нужно знать
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
15.04.2024
«Получить ПМЖ в Египте практически нереально». Инструктор по дайвингу о жизни в Хургаде, ценах и безопасности
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
16.11.2023
Три квартиры в Египте по цене €55,000 – с ремонтом, мебелью и недалеко от моря
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
17.10.2023
ОАЭ и другие арабские страны вкладывают миллиарды в египетский рынок недвижимости. Что и где покупают?
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
24.07.2023
Теперь ВНЖ Египта можно получить за инвестиции. О каких суммах речь?
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
12.06.2023
«Можно среагировать вовремя и купить жилье по низким ценам». Риелторы Египта об отмене ограничений, цены, доходность и новые города
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
06.06.2023
Жить у моря или сдавать в аренду? Подборка квартир в Египте по цене от €21,500
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
23.05.2023
Египет привлекает стартаперов. Тем, кто создаст компанию в стране, выдадут ВНЖ
Показать все публикации