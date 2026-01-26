  1. Realting.com
  2. Египет
Квартира в новостройке Soulferyo – Sahl Hasheesh

Красное Море, Египет
Цена по запросу
Оплата криптовалютой


ID: 33336
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Soulferyo - Sahl Hasheesh - это роскошный жилой проект с низкой плотностью, стратегически расположенный в одном из самых популярных мест в Sahl Hasheesh, с видом на поле для гольфа и всего в 5 минутах от Старого города.

Расположенный на 53 000 кв.м. и имеющий всего 250 эксклюзивных блоков, проект обеспечивает конфиденциальность, пространство и долгосрочную ценность. Единичная смесь варьируется от 1 до 4-комнатных резиденций, включая элегантные таунхаусы, обслуживающие как конечных пользователей, так и инвесторов.

Жители наслаждаются стилем жизни в отеле с несколькими фирменными водными функциями, частным доступом к пляжу, удобствами клубного дома, столовой на крыше и инфраструктурой, ориентированной на оздоровление, - предоставляя настоящий опыт курортной жизни.

С инвестиционной точки зрения, Soulferyo выделяется сильным строительным прогрессом, полным строительством, принадлежащим застройщику, и четким юридическим статусом под одним юридическим лицом, обеспечивающим доверие и безопасность.

Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 179.0
Цена за м², USD 1,747
Цена квартиры, USD 312,712

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет
Еда и напитки

Видеообзор многоквартирный жилой дом Soulferyo – Sahl Hasheesh

Перейти
