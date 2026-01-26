Квартира в новостройке Soulferyo – Sahl Hasheesh

Soulferyo - Sahl Hasheesh - это роскошный жилой проект с низкой плотностью, стратегически расположенный в одном из самых популярных мест в Sahl Hasheesh, с видом на поле для гольфа и всего в 5 минутах от Старого города.

Расположенный на 53 000 кв.м. и имеющий всего 250 эксклюзивных блоков, проект обеспечивает конфиденциальность, пространство и долгосрочную ценность. Единичная смесь варьируется от 1 до 4-комнатных резиденций, включая элегантные таунхаусы, обслуживающие как конечных пользователей, так и инвесторов.

Жители наслаждаются стилем жизни в отеле с несколькими фирменными водными функциями, частным доступом к пляжу, удобствами клубного дома, столовой на крыше и инфраструктурой, ориентированной на оздоровление, - предоставляя настоящий опыт курортной жизни.

С инвестиционной точки зрения, Soulferyo выделяется сильным строительным прогрессом, полным строительством, принадлежащим застройщику, и четким юридическим статусом под одним юридическим лицом, обеспечивающим доверие и безопасность.