  2. Египет
  3. Al Ahia'

Продажа новостроек в Al Ahia

квартиры
2
Жилой комплекс ORO Beach Where Coastal Living Meets Modern Luxury
Al Ahia, Египет
от
$36,718
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 54 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в ORO Пляж, ваш последний приморский побег, где элегантность сочетается с расслаблением.Этот потрясающий проект, охватывающий 8800 кв.м в самом сердце Аль-Ахьяа, прямо перед виллами Мубарак 7, предлагает идеальное сочетание комфорта, отдыха и инвестиционных возможностей.Beac…
Агентство
Homes Bay
Homes Bay
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa
Al Ahia, Египет
от
$41,302
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Ибица - это современный приморский жилой проект, расположенный в Аль-Ахьяа, рядом с Касабланкой и Фиестой, предлагающий идеальный баланс роскоши, комфорта и спокойствия. Предназначенный для проживания в курортном стиле, проект сочетает в себе элегантную архитектуру с прямым выходом на пляж.З…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
44,638
Агентство
Homes Bay
Homes Bay
Homes Bay
Языки общения
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
