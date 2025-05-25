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Дома с садом в Palodeia, Кипр

виллы
8
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Палодея, Кипр
Вилла 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Under construction three bedroom luxury villa for sale in Kapparis area - Famagusta province…
$614,294
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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