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Дома с бассейном в Palodeia, Кипр

виллы
8
1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Палодея, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Палодея, Кипр
Число комнат 3
Площадь 154 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Протарасе - провинции Фамагуста. Дом состоит и…
$599,900
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Параметры недвижимости в Palodeia, Кипр

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