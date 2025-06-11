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Инвестиционная недвижимость в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

коммерческая недвижимость
8
Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная 419 м² в Мони, Кипр
Инвестиционная 419 м²
Мони, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
A residential building in Limassol Municipality. It consists of:- A ground floor house with …
$593,897
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Инвестиционная 1 127 м² в Мони, Кипр
Инвестиционная 1 127 м²
Мони, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 127 м²
Amazing Investment Opportunity in Limassol – Petrou & Pavlou Area Presenting a rare chance t…
$1,88 млн
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Инвестиционная 511 м² в Мони, Кипр
Инвестиционная 511 м²
Мони, Кипр
Площадь 511 м²
A residential building in Petrou and Pavlou area, Limassol. It is a 3 floor building with 6 …
$2,59 млн
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