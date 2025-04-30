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Инвестиционная недвижимость в Limassol Municipality, Кипр

Лимасол
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Инвестиционная Удалить
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50 объектов найдено
Инвестиционная 3 100 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 3 100 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 3 100 м²
New Luxury Modern Office Building! Prime Location with easy access and many parking places! …
$38,00 млн
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Инвестиционная 8 155 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 8 155 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 8 155 м²
Большой участок земли Prime Corner в перспективном месте с высокой видимостью и доступностью…
$4,74 млн
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Инвестиционная 619 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 619 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 619 м²
Должностное здание на продажу - район Католики, Лимассол Жилое здание, состоящее из 6 кварти…
$2,09 млн
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Инвестиционная в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Лимасол, Кипр
Traditional Residential Building - 12 Apartments Located : Cyprus – Limassol Old Center (dow…
$2,71 млн
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Инвестиционная 413 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 413 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 413 м²
Entire building available for sale, consisting of three apartments and three spacious shops …
$2,82 млн
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Инвестиционная 582 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 582 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 582 м²
Exclusivity residential Project for sale at Zakaki area. The plot is located just behind the…
$2,33 млн
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Инвестиционная 175 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 175 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
- Luxury Modern Hi-Tech Investment Office for sale in a Central Location in Limassol.  - The…
$1,35 млн
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Инвестиционная 1 160 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 160 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 160 м²
The building is in a young age built with good quality materials with columns and masonry of…
$5,59 млн
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Инвестиционная 451 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 451 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 451 м²
Building for sale in City Center close to all amenities, few minutes from the beach, Limasso…
$1,30 млн
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Инвестиционная 731 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 731 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 731 м²
Редкая инвестиционная возможность в Историческом центре Лимассола в квартале Католики, распо…
$2,55 млн
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Инвестиционная 511 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 511 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 511 м²
A residential building in Petrou and Pavlou area, Limassol. It is a 3 floor building with 6 …
$2,46 млн
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Инвестиционная 1 920 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 920 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 920 м²
Потрясающий и мгновенно узнаваемый фасад делает восьмиэтажное офисное здание Tech Tower поис…
$9,63 млн
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Инвестиционная 446 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 446 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 446 м²
The building is a young age built with good quality materials with columns and masonry of re…
$2,93 млн
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Инвестиционная 476 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 476 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 476 м²
Откройте для себя первоклассную инвестиционную возможность в Агиос Нектариос, Лимассол! Эта …
$2,77 млн
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Инвестиционная 1 127 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 127 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 127 м²
Удивительная инвестиционная возможность в Лимассоле - Петру и Павлу Представляя редкий шанс …
$1,79 млн
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Инвестиционная в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная
муниципалитет Лимасол, Кипр
We are delighted to be offering to you this brand new beautiful, modern, residential buildin…
$3,50 млн
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Инвестиционная 480 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 480 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 480 м²
Shop / Office space of 480 m2 total located in a new Modern design commercial building in th…
$1,30 млн
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Инвестиционная 1 075 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 075 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 075 м²
Beautiful Office Building in the heart of City Center, walking distance to all amenities (Fo…
$6,52 млн
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Инвестиционная 1 773 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 773 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 773 м²
Three ground floor retail units and offices in a commercial building in Agia Zoni, Limassol.…
$3,21 млн
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Инвестиционная 386 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 386 м²
район Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
New Modern, top quality offices on the first floor of one of the most iconic business buildi…
$1,63 млн
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Инвестиционная 1 153 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 153 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 18
Площадь 1 153 м²
Entire building for sale in area of City center near anexartisias street. It consists of 3 o…
$3,15 млн
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Инвестиционная 630 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 630 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 22
Площадь 630 м²
Commercial building for sale in the highly in demand area of Zakaki. within close proximity …
$1,30 млн
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Инвестиционная 419 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 419 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
A residential building in Limassol Municipality. It consists of:- A ground floor house with …
$564,590
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Инвестиционная 1 525 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 525 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 525 м²
Beautiful building that was completely renovated in July 2020, in a modern style! - Prime Lo…
$8,70 млн
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Инвестиционная 1 400 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 400 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 400 м²
The building is located in the center of Limassol and is near to Universities. Plot size 300…
$5,45 млн
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Инвестиционная 1 637 м² в район Лимасол, Кипр
Инвестиционная 1 637 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 637 м²
Потрясающий и мгновенно узнаваемый фасад делает восьмиэтажное офисное здание Tech Tower поис…
$9,63 млн
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Инвестиционная 4 200 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 4 200 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 4 200 м²
Unique Mix-Use Building with Panoramic Views of the City & Sea!  The building is located in …
$6,61 млн
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Инвестиционная 844 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 844 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 844 м²
Apartment building is in the city center. 12 apartments in total. Each apartment has an open…
$2,17 млн
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Инвестиционная 3 571 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 3 571 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 3 571 м²
Two Large Buildings sitting on 1890 m2 Plot, located on the city center of Limassol with eas…
$8,58 млн
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Инвестиционная 700 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Инвестиционная 700 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Commercial building for sale in main road in the center of Limassol with Luxury fittings and…
$2,39 млн
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Типы недвижимости в Limassol Municipality

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