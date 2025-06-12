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Квартиры с гаражом в Koinoteta Talas, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Тала, Кипр
Квартира 2 спальни
Тала, Кипр
Количество спален 2
Это стильная разработка, включающая в себя 59 объектов; просторные 1- и 2-комнатные апартаме…
$426,294
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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