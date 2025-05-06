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Квартиры с видом на море в Koinoteta Talas, Кипр

трехкомнатные
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четырехкомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Тала, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр Предлагаются квар…
$168,705
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Квартира 4 комнаты в Камарес, Кипр
Квартира 4 комнаты
Камарес, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предлагаются виллы …
$608,566
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Квартира 5 комнат в Тала, Кипр
Квартира 5 комнат
Тала, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
$927,141
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Квартира 5 комнат в Камарес, Кипр
Квартира 5 комнат
Камарес, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
$780,213
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Квартира 5 комнат в Тала, Кипр
Квартира 5 комнат
Тала, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
$763,311
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Квартира 5 комнат в Тала, Кипр
Квартира 5 комнат
Тала, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
$2,05 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
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