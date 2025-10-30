Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Parekklesias
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Koinoteta Parekklesias, Кипр

пентхаусы
5
однокомнатные
20
двухкомнатные
38
трехкомнатные
24
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Пареклисия, Кипр
Квартира 1 спальня
Пареклисия, Кипр
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/6
$941,741
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Parekklesias, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти