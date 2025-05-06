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Квартиры с видом на море в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$1,51 млн
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences feature stunning sea-facing living spaces. The modern complex blends contem…
$2,31 млн
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences offer stunning sea-facing living spaces. The modern complex merges contempo…
$1,83 млн
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$10,08 млн
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
These residences offer breathtaking sea-facing living spaces, The modern complex combines co…
$991,738
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$4,69 млн
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Квартира 5 комнат в Мутайяка, Кипр
Квартира 5 комнат
Мутайяка, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
$716,427
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
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