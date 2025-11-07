Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

пентхаусы
6
квартиры-студии
5
однокомнатные
23
двухкомнатные
46
Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Nestled in the peaceful hills of Mouttagiaka, this modern 3-bedroom villa offers the perfect…
$1,67 млн
Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
