Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mouttagiakas
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

пентхаусы
4
однокомнатные
6
двухкомнатные
27
трехкомнатные
22
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 комнаты
Мутайяка, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр Пр…
$295,961
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 комнаты
Мутайяка, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр Предлагаются новые в…
$810,381
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Мутайяка, Кипр
Квартира 5 комнат
Мутайяка, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 107 м²
Количество этажей 34
Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр Предлагаю…
$1,51 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Мутайяка, Кипр
Квартира 4 комнаты
Мутайяка, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа,…
$1,30 млн
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Мутайяка, Кипр
Квартира 5 комнат
Мутайяка, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр Предлагаются виллы с живописн…
$716,427
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти