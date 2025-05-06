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Квартиры с бассейном в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences offer stunning sea-facing living spaces. The modern complex blends contempo…
$1,58 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
$719,677
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$1,51 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 139 м²
Three bedroom apartment with roof garden for sale in Germasogia - Limassol Province, with 11…
$750,741
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв.м.м…
$757,554
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
These residences offer stunning living spaces facing the sea. The modern complex combines co…
$931,798
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 2
Площадь 159 м²
$731,879
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Комната 4 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Комната 4 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
$749,876
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Квартира 2 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 2 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 2
Площадь 118 м²
$742,297
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
These residences offer stunning sea-facing living spaces. The modern complex merges contempo…
$1,83 млн
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$10,08 млн
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
These residences offer breathtaking sea-facing living spaces, The modern complex combines co…
$991,738
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Квартира 3 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 3 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
You will lead a remarkable life as the owner of this apartment on the Mediterranean coast, s…
$4,69 млн
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв. кр…
$693,656
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Квартира 3 комнаты в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 3 комнаты
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 3
Площадь 177 м²
$707,657
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Квартира 2 комнаты в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 комнаты
Мутайяка, Кипр
Число комнат 2
Площадь 104 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 81 …
$377,012
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Комната 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Комната 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
$743,098
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Параметры недвижимости в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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