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Виллы с бассейном в East Paphos Municipality, Кипр

Героскипу
138
Konia
52
Agia Marinouda
5
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20 объектов найдено
Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$893,147
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 570 м²
Просторная вилла с 3 спальнями в составе эксклюзивного комплекса KONIA PANTHEA — идеальное р…
$702,809
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Эта элегантная вилла с двумя спальнями расположена в престижном прибрежном комплексе Baia в …
$769,984
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Современная трёхкомнатная вилла в Olivelia Homes — идеальный выбор для семьи или инвестиции …
$558,942
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Elysian Homes II — Современная вилла с 3 спальнями и возможностью установки бассейна Эта тр…
$774,971
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Вилла 1 комната в Konia, Кипр
Вилла 1 комната
Konia, Кипр
Число комнат 1
Площадь 264 м²
Olivia Homes— это новый комплекс вилл, расположенный в престижном районе Кония, Пафос. Проек…
$601,049
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 261 м²
Эта роскошная вилла с четырьмя спальнями в комплексе El Pez Luxury Living воплощает собой га…
$1,44 млн
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Olivia Homes предлагает захватывающие панорамные виды на море, городской пейзаж и окружающие…
$752,715
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Вилла 3 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 3 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
🏡 Вилла №21 — 3 спальни, бассейн 18 м², участок 380 м², общая площадь 219.79 м², крытая вера…
$1,11 млн
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Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Fairview — Современная вилла с 3 спальнями и 2 ванными в районе Конья, Пафос Эта вилла с 3 …
$528,129
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 662 м²
Эта современная четырёхкомнатная вилла в проекте EVO Homes — идеальное сочетание функциональ…
$1,16 млн
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Эта элегантная вилла с двумя спальнями расположена в престижном прибрежном комплексе Baia в …
$746,999
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Современная трёхкомнатная вилла в Olivelia Homes — идеальный выбор для семьи или инвестиции …
$582,483
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Fairview — Современная вилла с 3 спальнями и 2 ванными в районе Конья, Пафос Эта вилла с 3 …
$516,648
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Просторная вилла с 3 спальнями в составе эксклюзивного комплекса KONIA PANTHEA — идеальное р…
$679,766
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Эта современная четырёхкомнатная вилла в проекте EVO Homes — идеальное сочетание функциональ…
$947,264
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Эта стильная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами входит в состав элитного комплекса AR…
$818,023
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Эта стильная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами входит в состав элитного комплекса AR…
$794,980
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
Четырёхкомнатные виллы в Elite Residences — это воплощение простора, стиля и уюта у самого м…
$1,71 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Fairview — Современная вилла с 3 спальнями и 2 ванными в районе Конья, Пафос Эта вилла с 3 …
$533,869
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Параметры недвижимости в East Paphos Municipality, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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