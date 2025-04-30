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Пентхаусы с террасой в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
95
Demos Agiou Athanasiou
59
Koinoteta Agiou Tychona
3
Гермасойя
16
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5 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Резиденция с парковкой в 950 метрах от моря, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апартаменты…
$978,113
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Пентхаус 5 комнат в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 17
Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр Резиденция располагает ухоженным са…
$3,26 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 6
Элитная малоэтажная резиденция в Лимассоле, Кипр Предлагаются апартаменты премиум класса: …
$754,206
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Пентхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейнами, садами и зонами отдыха в 750 метрах от пляжа, Гермасогейя, Ки…
$684,679
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Пентхаус 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Гермасойя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 302 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и парковкой в 300 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр …
$1,66 млн
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Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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