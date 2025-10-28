Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

коммерческая недвижимость
12
инвестиционная недвижимость
6
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Ресторан, кафе в Агиос Тихонас, Кипр
Ресторан, кафе
Агиос Тихонас, Кипр
Уникальное предложение в одном из самых престижных районов Лимассола. Просторный участок пло…
$3,24 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Агиос Тихонас, Кипр
Ресторан, кафе
Агиос Тихонас, Кипр
Продается большой участок земли в Агиос Тихонас, одном из самых востребованных районов Лимас…
$1,21 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Агиос Тихонас, Кипр
Ресторан, кафе
Агиос Тихонас, Кипр
Земельный участок площадью 1167 м² в востребованном регионе Лимассола открывает отличные пер…
$1,04 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти