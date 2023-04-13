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Купить коммерческую недвижимость в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
43
Чекмекёй
3
Эсеньюрт
3
Esentepe Mahallesi
2
Merkez Mahallesi
2
Кадыкёй
2
Фатих
2
Bahcelievler Mahallesi
1
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44 объекта найдено
Отель 291 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Отель 291 комната
Мраморноморский регион, Турция
291 Количество комнат 52 000 м² Количество этажей 8
€ 122,756,310
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
Отель 320 комнатв Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Отель 10 спаленв Фатих, Турция
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат 10 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 2,273,265
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Офис 1 спальняв Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 901,302
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
Другое 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 433,653
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
Коммерческая 1 спальняв Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 376,073
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
Коммерческая 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 379,082
Этот многоквартирный проект состоит из жилых помещений 1+1, 2+1 и 3+1, отеля и коммерческих …
Офис 1 спальняв Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 196,099
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
Коммерческая 1 комнатав Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната
Эсеньюрт, Турция
1 Количество комнат 64 м² 1/1 Этаж
€ 236,100
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
Коммерческая 1 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 256 м² 1/1 Этаж
€ 607,300
Магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в СтамбулеРайон…
Коммерческая 1 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната
Мраморноморский регион, Турция
1 Количество комнат 117 м² 1/2 Этаж
€ 395,000
Двухэтажный магазин в новом комплексе с уникальным дизайнерским решением и расположением в С…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
79 м² 1/1 Этаж
€ 393,500
Коммерческое помещение в новом комплексе с уникальной планировкой в СтамбулеРайон: Стамбул, …
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
350 м² 1/1 Этаж
€ 1,747,000
Большое помещение под магазин в новом комплексе с уникальной планировкой в СтамбулеРайон: Ст…
Коммерческаяв Кадыкёй, Турция
Коммерческая
Кадыкёй, Турция
137 м² 1/1 Этаж
€ 1,997,700
Новое коммерческое помещение в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, Джадд…
Коммерческаяв Чекмекёй, Турция
Коммерческая
Чекмекёй, Турция
247 м² 1/1 Этаж
€ 689,400
Коммерческое помещение под магазин в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВ…
Офисв Чекмекёй, Турция
Офис
Чекмекёй, Турция
138 м² 1/1 Этаж
€ 489,400
Отличное помещение под офис в СтамбулеРайон: Стамбул, ЧекмекёйВЫ НАХОДИТЕСЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ АР…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
183 м² 1/1 Этаж
€ 1,179,700
Коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Стамбул, Кю…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
187 м² 1/1 Этаж
€ 1,207,600
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
Коммерческаяв Bahcelievler Mahallesi, Турция
Коммерческая
Bahcelievler Mahallesi, Турция
254 м² 1/1 Этаж
€ 639,600
Коммерческая недвижимость для вашего бизнеса в самом востребованном и быстро растущем районе…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
60 м² 1/1 Этаж
€ 212,700
Коммерческая недвижимость под магазины и другой бизнес в инвестиционно-привлекательном район…
Коммерческаяв Ускюдар, Турция
Коммерческая
Ускюдар, Турция
283 м² 1/1 Этаж
€ 1,353,600
Помещение для магазина в роскошном комплексе рядом с Босфором в СтамбулеРайон: Стамбул, Юскю…
Коммерческаяв Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
60 м² 1/1 Этаж
€ 213,600
Офисное помещение в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, ТопселвиПр…
Коммерческаяв Esentepe Mahallesi, Турция
Коммерческая
Esentepe Mahallesi, Турция
148 м² 1/1 Этаж
€ 652,900
Помещение под магазин в престижном комплексе в Картал, СтамбулРайон: Стамбул, Картал, Топсел…
Коммерческаяв Шишли, Турция
Коммерческая
Шишли, Турция
91 м² 1/1 Этаж
€ 431,900
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
Коммерческаяв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Цена по запросу
Терсане Стамбул: новый центр города В то время как в каждом городе есть центр города, в Ста…
Отельв Текирдаг, Турция
Отель
Текирдаг, Турция
450 м²
€ 770,000
BALIKESIR - ОСТРОВ АВСА - БУТИК ОТЕЛЬ НА ПРОДАЖУНаш объект, который активно работает с 2014 …
Коммерческаяв Эсеньюрт, Турция
Коммерческая
Эсеньюрт, Турция
85 м²
€ 409,188
Проект Akzirve Strada, построенный Akzirve Gayrimenkul, был разработан в форме 3 этапов на п…
Отельв Эсеньюрт, Турция
Отель
Эсеньюрт, Турция
€ 79,814
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
Магазин 2 спальнив Чекмекёй, Турция
Магазин 2 спальни
Чекмекёй, Турция
1 ванных комнат 86 м²
€ 125,705
Офисв Стамбул, Турция
Офис
Стамбул, Турция
83 м²
€ 295,680

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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