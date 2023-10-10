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Коммерческая недвижимость в Бейликдюзю, Турция

2 объекта найдено
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€427,000
Коммерческая в Бейликдюзю, Турция
Коммерческая
Бейликдюзю, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-053, разработан с необыкновенной концепцией роскоши и изысканности. Он…
€70,897
Realting.com
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