Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Офисы

Продажа офисных помещений в Испании

коммерческая недвижимость
914
рестораны
44
отели
250
производственные здания
5
доходные дома
6
инвестиционная недвижимость
21
склады
3
магазины
4
Офис В архив
Очистить
56 объектов найдено
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
42 м²
€ 55,000
Коммерческий офис в традиционном центре Аликанте.
Офисв Аликанте, Испания
Офис
Аликанте, Испания
419 м²
€ 660,000
Unbeatable location, commercial office for sale located on the busy Avenida de Maisonnave, n…
Офисв Altea, Испания
Офис
Altea, Испания
96 м²
€ 495,000
ОписаниеСтильный офис в Altea Hills.Расположение: ALTEA HILLS – один из самых известных и пр…
Офис 1 спальняв Бенидорм, Испания
Офис 1 спальня
Бенидорм, Испания
1 ванных комнат
€ 140,000
Мезонинный офис в центре Бенидорма, расположенный прямо над Зарой, с видом на старый город и…
Офисв Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
40 м²
€ 55,000
Офис 1 ваннаяв Union Hill-Novelty Hill, США
Офис 1 ванная
Union Hill-Novelty Hill, США
1 ванных комнат 130 м²
€ 207,000
Просторный офис в Сан Педро де Алькантара на побережье Коста дель Соль. Расположен ря…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
1 386 м²
€ 880,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Расположено на первом этаже…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
347 м²
€ 799,000
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле. О…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
830 м²
€ 975,000
Коммерческое помещение под ремонт в самом центре Города Барселона - районе Эшампле на…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
474 м²
€ 1,250,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. На центральном проспекте го…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
240 м²
€ 765,000
Коммерческое помещение в элитном районе Сант Жерваси города Барселона. Общая площадь…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
168 м²
€ 1,050,000
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Бонанова, Сант Жерваси. Расположе…
Офис 2 комнатыв Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Офис 2 комнаты
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2 Количество комнат 40 м² 1 Этаж
€ 215,000
Продается небольшой уютный офис площадью 40 м2 в доме, расположенном на первой линии моря в …
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
275 м²
€ 480,000
Коммерческое помещение в элитном районе Барселоны - Сант Жерваси. Общая площадь 275 м…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
514 м²
€ 1,000,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Общая площадь 514 м.кв. на …
Офисв Estepona, Испания
Офис
Estepona, Испания
€ 2,200,000
Офисы расположены на первом этаже блока 1 здания, доступ к которому можно получить через три…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
70 м²
€ 333,550
Коммерческое помещение в районе Эшампле, зона Сант Антони в городе Барселона. Общая п…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
58 м²
€ 250,000
Коммерческое помещение в районе Раваль города Барселона. Фасад 8 метров. Общая площад…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
35 м²
€ 278,450
Коммерческое помещение в районе Эшампле Эскерра, зона Сант Антони в городе Барселона.…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
178 м²
€ 1,700,000
Коммерческое помещение в районе Эшампле города Барселона. Уникальное месторасположени…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
130 м²
€ 850,000
Коммерческое помещение в районе Гинардо города Бареслона. Расположен на площади на це…
Офис 8 спаленв Валенсия, Испания
Офис 8 спален
Валенсия, Испания
8 Количество комнат 3 ванных комнат 410 м²
€ 420,000
Продается коммерческое помещение, расположенное на первом этаже одного из исторически…
Офис 1 ваннаяв Union Hill-Novelty Hill, США
Офис 1 ванная
Union Hill-Novelty Hill, США
1 ванных комнат 115 м²
€ 200,000
Коммерческое помещение в Марбелье, офис расположенный на первой линии моря. В помещени…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
326 м²
€ 950,000
Объект по сниженной цене. Старая цена 1 250 000 евро. Коммерческое помещение в районе…
Офисв Барселона, Испания
Офис
Барселона, Испания
186 м²
€ 600,000
Снижение цены!!! Старая цена 750 000 евро!!! Коммерческое помещение в районе Сант Жер…
Офисв Торревьеха, Испания
Офис
Торревьеха, Испания
400 м²
€ 750,000
Продаётся  ресторан на берегу моря в Торревьеха,  Коста-Бланка, Испания. Общая площадь…
Офисв Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
€ 16,000,000
 Тип продукта :   Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Зона :  город Теул…
Офисв Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
€ 13,147,800
Речь идёт  о  коммерческой сети которая успешно работает по всей Испании.   Город :  …
Офисв Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
€ 16,000,000
Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Город Теулада – это одна из гла…
Офисв Бенидорм, Испания
Офис
Бенидорм, Испания
€ 12,500,000
Коммерческий инвестиционный продукт Это коммерческий объект, сдаваемый в аренду сетью по все…

Регионы с недвижимостью на продажу

в Santa Pola
в Sant Joan d Alacant
в Гуардамар
в Эльче
в Ibiza
в Puerto Real
в Барселонес
в Мурсия
в Дения
в Сантъяго-дель-Тейде
в Арагон
в Lower Emporda
в Барселона
в Safor
в Бениса
в la Plana Alta
в Xabia Javea
в Rojales
в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
в San Javier

Параметры недвижимости в Испании

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти