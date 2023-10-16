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Продажа офисных помещений в Алаканти, Испания

Аликанте
13
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13 объектов найдено
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 90 м²
Commercial interplant for rent and sale located in the downtown area of the city Very bright…
€160,000
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с кладовой
Аликанте, Испания
Площадь 630 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет на продажу большой коммерческий мезонин с большой площад…
€750,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 80 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис на продажу площадью 80 м2 в отличном месте…
€89,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 119 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет этот офис в аренду и продажу площадью 119 м2 в отличном …
€126,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 92 м²
Коммерческий офис на продажу расположен в привилегированном месте рядом с ADDA и Аликанте Пл…
€120,000
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Аликанте, Испания
Площадь 180 м²
Непревзойденное расположение, коммерческий офис на продажу, расположенный в Rambla Méndez Nú…
€340,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 61 м²
Экономичный коммерческий офис для продажи и аренды расположен в самом коммерческом центре и …
€62,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 64 м²
Коммерческий межплантат для продажи с высокой прибыльностью расположен в центре города, в жи…
€78,000
Офис с лифтом, с гаражом, с посудомоечной машиной в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с посудомоечной машиной
Аликанте, Испания
Площадь 150 м²
Casamayor представляет вам этот великолепный офис / дом в аренду и продажу, который более че…
€490,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 290 м²
Сдается офис в центре города Аликанте, в непосредственной близости от улицы Рамбла, района с…
€408,800
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Alta suministros
Аликанте, Испания
Площадь 176 м²
Отличная цена и расположение, коммерческий офис на продажу и аренду, с недавним ремонтом, ра…
€175,000
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia в Аликанте, Испания
Офис с лифтом, с Autobus, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 129 м²
Возможность для большого коммерческого офиса на продажу, расположенного в районе Rambla Mend…
€190,000
Офис 2 ванных в Аликанте, Испания
Офис 2 ванных
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческие помещения в Ветне, расположенные на Авенида де Мезоннав, нервном центре города …
€193,000

Типы недвижимости в Алаканти

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