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Продажа офисных помещений в Алаканти, Испания

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Аликанте
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7 объектов найдено
Офис 74 м² в Аликанте, Испания
Офис 74 м²
Аликанте, Испания
Площадь 74 м²
Инвестиционный продукт: коммерческий офис для продажи, с кладовой, расположенной в традицион…
$250,744
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Офис 115 м² в Аликанте, Испания
Офис 115 м²
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Рамбла Мендес Нуньес, Аликанте Стратегическое ра…
$250,834
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Офис 228 м² в Аликанте, Испания
Офис 228 м²
Аликанте, Испания
Площадь 228 м²
Просторный офис 228 м 2 на Авенида Оскар Эспла Офис площадью около 228 м2 сдается в аренду …
$295,808
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TekceTekce
Офис 83 м² в Аликанте, Испания
Офис 83 м²
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Расположенный на одной из самых динамичных и консолидированных улиц в центре Аликанте, в сам…
$216,956
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Офис 249 м² в Аликанте, Испания
Офис 249 м²
Аликанте, Испания
Площадь 249 м²
Расположенный в самом сердце Аликанте, этот офис выделяется своей широтой, светимостью и при…
$694,336
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Офис 417 м² в Аликанте, Испания
Офис 417 м²
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Коммерческий интерплант на продажу с большой площадью расположен на улице архиепископа Луаса…
$445,523
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Офис 52 м² в Аликанте, Испания
Офис 52 м²
Аликанте, Испания
Площадь 52 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Av. de Maisonnave, Аликанте Стратегическое распо…
$180,687
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