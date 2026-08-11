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Продажа офисных помещений в Эльче, Испания

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Офис 89 м² в Эльче, Испания
Офис 89 м²
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
$148,113
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Офис 169 м² в Эльче, Испания
Офис 169 м²
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
$225,157
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Офис 277 м² в Эльче, Испания
Офис 277 м²
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
$437,884
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