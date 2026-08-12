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Продажа офисных помещений в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Аликанте
7
Аликанте
11
Алаканти
7
Бах-Виналопо
3
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13 объектов найдено
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! в Альтеа, Испания
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых!
Альтеа, Испания
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продажа офиса в Altea Hills, Аликанте с гарантированной банком арендой – 7,2% годовых! Ст…
$578,060
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Офис 169 м² в Эльче, Испания
Офис 169 м²
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
$225,157
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Офис 83 м² в Аликанте, Испания
Офис 83 м²
Аликанте, Испания
Площадь 83 м²
Расположенный на одной из самых динамичных и консолидированных улиц в центре Аликанте, в сам…
$216,956
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TekceTekce
Офис 228 м² в Аликанте, Испания
Офис 228 м²
Аликанте, Испания
Площадь 228 м²
Просторный офис 228 м 2 на Авенида Оскар Эспла Офис площадью около 228 м2 сдается в аренду …
$295,808
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Офис 52 м² в Аликанте, Испания
Офис 52 м²
Аликанте, Испания
Площадь 52 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Av. de Maisonnave, Аликанте Стратегическое распо…
$180,687
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Офис 115 м² в Аликанте, Испания
Офис 115 м²
Аликанте, Испания
Площадь 115 м²
Коммерческий интерплант для продажи рядом с Рамбла Мендес Нуньес, Аликанте Стратегическое ра…
$250,834
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Офис 277 м² в Эльче, Испания
Офис 277 м²
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
$437,884
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Офис 417 м² в Аликанте, Испания
Офис 417 м²
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Коммерческий интерплант на продажу с большой площадью расположен на улице архиепископа Луаса…
$445,523
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Офис 74 м² в Аликанте, Испания
Офис 74 м²
Аликанте, Испания
Площадь 74 м²
Инвестиционный продукт: коммерческий офис для продажи, с кладовой, расположенной в традицион…
$250,744
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Офис 89 м² в Эльче, Испания
Офис 89 м²
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
$148,113
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Офис 249 м² в Аликанте, Испания
Офис 249 м²
Аликанте, Испания
Площадь 249 м²
Расположенный в самом сердце Аликанте, этот офис выделяется своей широтой, светимостью и при…
$694,336
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Офис 185 м² в Валенсия, Испания
Офис 185 м²
Валенсия, Испания
Площадь 185 м²
Офис 185 м.кв. расположен в жилом районе в университетской зоне! Высокий трафик! Отличное т…
$245,642
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Офис 1 803 м² в Paterna, Испания
Офис 1 803 м²
Paterna, Испания
Площадь 1 803 м²
Просторный и светлый офис площадью 1802,42 м² располагается на 5 этаже 6-тиэтажного здания. …
$2,37 млн
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Типы недвижимости в автономном сообществе Валенсия

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
инвестиционная недвижимость
склады
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