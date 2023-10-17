Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Бах-Виналопо
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Бах-Виналопо, Испания

Эльче
3
Офис В архив
Очистить
3 объекта найдено
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 89 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 89 м2 в Elch…
€113,696
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 277 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 277 м2 в Elc…
€336,135
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus в Эльче, Испания
Офис с лифтом, с гаражом, с Autobus
Эльче, Испания
Площадь 169 м²
Inmobiliaria Casamayor представляет вам этот офис для продажи и аренды площадью 169 м2 в Elc…
€172,840

Типы недвижимости в Бах-Виналопо

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти