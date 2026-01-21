Квартира в новостройке Time Square 9

Time Square 9 — премиальный небоскрёб в стиле Gatsby в центре Пномпеня, BKK1 🏙✨
Time Square 9 — новый знаковый жилой проект в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1, Пномпень.
Проект вдохновлён эстетикой эпохи «Великого Гэтсби»: ар-деко, утончённый дизайн, внимание к деталям и атмосфера приватности формируют уникальный стиль жизни.
36 этажей премиального жилья в окружении дипломатических миссий, бизнес-центров и лучших сервисов города.
🏡 О проекте
Time Square 9 предлагает формат Hotel-Style Living — сочетание комфорта резиденции и сервиса уровня отеля.
• современные апартаменты премиум-класса
• ограниченное количество юнитов → высокий уровень приватности
• панорамные виды на город
• стильный дизайн в концепции Gatsby
Проект ориентирован на премиальный сегмент и международную аудиторию.
🌴 Инфраструктура и lifestyle
Жителям доступны сервисы и пространства для отдыха и жизни:
🏊 infinity pool с панорамным видом
🍸 sky bar
🌇 rooftop-зона
🏋️ современный фитнес-центр
Инфраструктура продумана для ежедневного комфорта, а не формальности.
📍 Локация — BKK1 (сердце Пномпеня)
Проект расположен в одном из самых престижных районов города:
📍 ~300 м до Independence Monument
🏛 Royal Palace и Riverside — в пешей доступности
🎰 NagaWorld Casino
🍽 рестораны, бутики и lifestyle-пространства
🏢 29 посольств и международные организации
Район BKK1 — центр деловой, дипломатической и туристической активности.
💼 Инвестиционный потенциал
Time Square 9 — высоколиквидный инвестиционный проект:
📈 высокий спрос на аренду (дипломаты, экспаты, бизнес)
📊 рост стоимости за счёт ограниченного предложения земли
💰 цена от $1,600/м² (при рынке от $2,500–3,500/м²)
🏷 Freehold (strata title — полное право собственности для иностранцев)
🏗 Надёжность девелопера
Серия проектов Time Square (с 2014 года):
✔ 100% завершение проектов
✔ сдача раньше заявленных сроков
✔ стабильное качество строительства
💳 Условия оплаты
• 20% первоначальный взнос
• 40% рассрочка на 40 месяцев
• 40% при сдаче или рассрочка до 10 лет (10% годовых)
🎯 Акция
🔥 Специальное предложение: 10% + 4% скидка
(для типов юнитов G–H–I–J, 1BR, ~75 м²)
Time Square 9 — это сочетание статуса, архитектуры и инвестиционной привлекательности в самом центре Пномпеня. ✨