  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Квартира в новостройке Time Square 9

Квартира в новостройке Time Square 9

Пномпень, Камбоджа
от
$147,200
НДС
;
10
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35104
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    36

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Time Square 9 — премиальный небоскрёб в стиле Gatsby в центре Пномпеня, BKK1 🏙✨

Time Square 9 — новый знаковый жилой проект в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1, Пномпень.

Проект вдохновлён эстетикой эпохи «Великого Гэтсби»: ар-деко, утончённый дизайн, внимание к деталям и атмосфера приватности формируют уникальный стиль жизни.

36 этажей премиального жилья в окружении дипломатических миссий, бизнес-центров и лучших сервисов города.

---

🏡 О проекте

Time Square 9 предлагает формат Hotel-Style Living — сочетание комфорта резиденции и сервиса уровня отеля.

• современные апартаменты премиум-класса
• ограниченное количество юнитов → высокий уровень приватности
• панорамные виды на город
• стильный дизайн в концепции Gatsby

Проект ориентирован на премиальный сегмент и международную аудиторию.

---

🌴 Инфраструктура и lifestyle

Жителям доступны сервисы и пространства для отдыха и жизни:

🏊 infinity pool с панорамным видом
🍸 sky bar
🌇 rooftop-зона
🏋️ современный фитнес-центр

Инфраструктура продумана для ежедневного комфорта, а не формальности.

---

📍 Локация — BKK1 (сердце Пномпеня)

Проект расположен в одном из самых престижных районов города:

📍 ~300 м до Independence Monument
🏛 Royal Palace и Riverside — в пешей доступности
🎰 NagaWorld Casino
🍽 рестораны, бутики и lifestyle-пространства
🏢 29 посольств и международные организации

Район BKK1 — центр деловой, дипломатической и туристической активности.

---

💼 Инвестиционный потенциал

Time Square 9 — высоколиквидный инвестиционный проект:

📈 высокий спрос на аренду (дипломаты, экспаты, бизнес)
📊 рост стоимости за счёт ограниченного предложения земли
💰 цена от $1,600/м² (при рынке от $2,500–3,500/м²)
🏷 Freehold (strata title — полное право собственности для иностранцев)

---

🏗 Надёжность девелопера

Серия проектов Time Square (с 2014 года):

✔ 100% завершение проектов
✔ сдача раньше заявленных сроков
✔ стабильное качество строительства

---

💳 Условия оплаты

• 20% первоначальный взнос
• 40% рассрочка на 40 месяцев
• 40% при сдаче или рассрочка до 10 лет (10% годовых)

---

🎯 Акция

🔥 Специальное предложение: 10% + 4% скидка
(для типов юнитов G–H–I–J, 1BR, ~75 м²)

---

Time Square 9 — это сочетание статуса, архитектуры и инвестиционной привлекательности в самом центре Пномпеня. ✨

Пномпень, Камбоджа

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Time Square 9
Пномпень, Камбоджа
от
$147,200
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня
Пномпень, Камбоджа
от
$96,952
НДС
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 43
LE CONDÉ BKK1 — небоскрёб премиум-класса в центре Пномпеня SMART HOME • Freehold • Гарантированный доход 8% годовых Современная резиденция в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1. Статусная локация, высокий уровень сервиса и сильный инвестиционный потенциал. Локация — BKK1 …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и ви
Камбоджа
от
$57,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 39
Time Square Ocean View — инвестиция с видом на будущее 📍Первая береговая линия, Сиануквиль 🏙 Масштабный курортный проект: 1300 апартаментов 🌅 Панорамные виды на море: от 1 до 4 спален   🏝 Комплексная инфраструктура: ▪️ Собственный аквапарк ▪️ Бассейны, фитнес-залы, бегов…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
