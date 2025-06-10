Вы просматриваете

Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и вида «над городом», которого не даст ни одина классическаяквартира. Два уровня позволяют разделить зоны: жилая + приватная, что делает проживание более комфортным. Уникальность формата — на рынке Сиануквиля таких предложений практически нет, а значит ликвидность и темпы роста будут выше. Арендный спрос: клиенты, готовые платить премиально, выбирают эффектные планировки, а не «типовые квадраты». Условия максимально гибкие: 20% — первоначальный взнос 40% — рассрочка на 40 месяцев без процентов 40% — после сдачи или кредит у застройщика до 10 лет Таким образом, вход минимальный, а результат — иной уровень доходности и капитализации.

Батхеай, Камбоджа