Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и вида «над городом», которого не даст ни одина классическаяквартира. Два уровня позволяют разделить зоны: жилая + приватная, что делает проживание более комфортным. Уникальность формата — на рынке Сиануквиля таких предложений практически нет, а значит ликвидность и темпы роста будут выше. Арендный спрос: клиенты, готовые платить премиально, выбирают эффектные планировки, а не «типовые квадраты». Условия максимально гибкие: 20% — первоначальный взнос 40% — рассрочка на 40 месяцев без процентов 40% — после сдачи или кредит у застройщика до 10 лет Таким образом, вход минимальный, а результат — иной уровень доходности и капитализации.
Жилой комплекс В чём преимущество перед стандартной квартирой: Двухсветные окна создают ощущение пространства и вида «над городом», которого не даст ни одина классическаяквартира. Два уровня позволяют разделить зоны: жилая + приватная, что делает проживание более комфортным. Уникальность формата — на рынке Сиануквиля таких предложений практически нет, а значит ликвидность и темпы роста будут выше. Арендный спрос: клиенты, готовые платить премиально, выбирают эффектные планировки, а не «типовые квадраты». Условия максимально гибкие: 20% — первоначальный взнос 40% — рассрочка на 40 месяцев без процентов 40% — после сдачи или кредит у застройщика до 10 лет Таким образом, вход минимальный, а результат — иной уровень доходности и капитализации.