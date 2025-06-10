Жилой комплекс Time Square 9

🌆 Премиальные апартаменты Time Square 9 в центре Пномпеня — старт продаж скоро
Один из самых ожидаемых проектов в престижном районе BKK1
💎 Редкая возможность войти в проект на раннем этапе
📈 Высокий инвестиционный потенциал
📍 Локация №1 в столице Камбоджи
🌍 Подходит иностранцам — понятная и прозрачная модель покупки
⚠️ Продажи стартуют в ближайшее время. Сейчас идёт предварительная запись (pre-booking).
🔥 Ключевые преимущества для покупателя
✅ Цена входа от 1 800 $/м² в самом центре города
✅ Престижный район BKK1 — стабильно высокий спрос на аренду
✅ Новый архитектурный проект премиум-класса
✅ Подходит для жизни, аренды и перепродажи
✅ Ранний этап — лучшие планировки и условия
🏡 Предложения по квартирам (ориентиры)
🔹 1 спальня Площадь: от ~57 м²
🔹 2 спальни Площадь: от ~75–90 м²
🔹 3–4 спальни / семейные резиденции Площади увеличенного формата Цена: индивидуально, в зависимости от этажа и вида
🏙 О проекте
• Современный высотный жилой комплекс
• Архитектурная концепция с элегантным характером
• Панорамные окна и продуманные планировки
• Премиальные общественные пространства
• Высокие стандарты строительства и управления
Инфраструктура:
— Rooftop-бассейн с панорамными видами
— Sky-lounge / лаунж-зоны
— Фитнес и wellness-пространства
— Круглосуточная охрана и сервис
— Зоны отдыха для резидентов
📍 Локация — район BKK1
BKK1 — самый престижный и востребованный район Пномпеня:
• посольства и международные организации
• рестораны, кафе, бутики
• офисы, бизнес-центры
• международные школы и сервисы
• удобная транспортная доступность
📈 Именно здесь формируется самый ликвидный рынок аренды в городе.
💼 Инвестиционный потенциал
• Центральная локация с ограниченным предложением
• Высокий спрос со стороны экспатов и бизнеса
• Перспектива роста стоимости на этапе строительства
• Подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды
🤝 Сопровождение включено в стоимость объекта:
✔ Подбор квартир под ваш бюджет и цель
✔ Актуальные цены напрямую от застройщика
✔ Сопровождение сделки «под ключ»
✔ Консультации по покупке для иностранцев
✔ Поддержка после сделки (аренда, перепродажа)
📞 Напишите сейчас, чтобы: — попасть в список предварительной записи — получить планировки и стартовый прайс — зафиксировать лучшие условия до официального старта продаж
✨ Центр Пномпеня. Премиум-проект. Ранний вход.