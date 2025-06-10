  1. Realting.com
Жилой комплекс Time Square 9

Пномпень, Камбоджа
от
$102,600
13
ID: 33099
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    35

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌆 Премиальные апартаменты Time Square 9 в центре Пномпеня — старт продаж скоро

 

Один из самых ожидаемых проектов в престижном районе BKK1

💎 Редкая возможность войти в проект на раннем этапе

📈 Высокий инвестиционный потенциал

📍 Локация №1 в столице Камбоджи

🌍 Подходит иностранцам — понятная и прозрачная модель покупки

 

⚠️ Продажи стартуют в ближайшее время. Сейчас идёт предварительная запись (pre-booking).

 

🔥 Ключевые преимущества для покупателя

✅ Цена входа от 1 800 $/м² в самом центре города

✅ Престижный район BKK1 — стабильно высокий спрос на аренду

✅ Новый архитектурный проект премиум-класса

✅ Подходит для жизни, аренды и перепродажи

✅ Ранний этап — лучшие планировки и условия

 

🏡 Предложения по квартирам (ориентиры)

🔹 1 спальня Площадь: от ~57 м²

🔹 2 спальни Площадь: от ~75–90 м²

🔹 3–4 спальни / семейные резиденции Площади увеличенного формата Цена: индивидуально, в зависимости от этажа и вида

 

🏙 О проекте

• Современный высотный жилой комплекс

• Архитектурная концепция с элегантным характером

• Панорамные окна и продуманные планировки

• Премиальные общественные пространства

• Высокие стандарты строительства и управления

 

Инфраструктура:

— Rooftop-бассейн с панорамными видами

— Sky-lounge / лаунж-зоны

— Фитнес и wellness-пространства

— Круглосуточная охрана и сервис

— Зоны отдыха для резидентов

 

📍 Локация — район BKK1

BKK1 — самый престижный и востребованный район Пномпеня:

• посольства и международные организации

• рестораны, кафе, бутики

• офисы, бизнес-центры

• международные школы и сервисы

• удобная транспортная доступность

 

📈 Именно здесь формируется самый ликвидный рынок аренды в городе.

 

💼 Инвестиционный потенциал

• Центральная локация с ограниченным предложением

• Высокий спрос со стороны экспатов и бизнеса

• Перспектива роста стоимости на этапе строительства

• Подходит для долгосрочной и краткосрочной аренды

 

🤝 Сопровождение включено в стоимость объекта:

✔ Подбор квартир под ваш бюджет и цель

✔ Актуальные цены напрямую от застройщика

✔ Сопровождение сделки «под ключ»

✔ Консультации по покупке для иностранцев

✔ Поддержка после сделки (аренда, перепродажа)

 

📞 Напишите сейчас, чтобы: — попасть в список предварительной записи — получить планировки и стартовый прайс — зафиксировать лучшие условия до официального старта продаж

 

✨ Центр Пномпеня. Премиум-проект. Ранний вход.

Местонахождение на карте

Пномпень, Камбоджа

