Жилой комплекс Kingston Royale

Это современный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центре Пномпеня.

Проект реализуется опытной командой застройщиков из Камбоджи, успешно завершивших ряд масштабных объектов.

Цель — создать сбалансированное сочетание элегантности, комфорта и доступной цены в рамках высококачественного жилого пространства нового поколения.

В Kingston Royale застройщик стремится стать надёжным брендом в сфере недвижимости, предлагая исключительный уровень послепродажной поддержки и сервиса. Независимо от того, планирует ли клиент проживать в квартире сам или сдавать её в аренду, он всегда может рассчитывать на помощь и сопровождение.

Основная миссия — предоставить клиентам продуманные жилые пространства и современную инфраструктуру, сохранив при этом комфортную и доступную ценовую политику.

Kingston Royale предлагает первоклассные удобства для непревзойденного комфорта проживания.

К услугам жильцов полностью оборудованный тренажерный зал, оздоровительные паровые и сауна, а также роскошная гидромассажная ванна. Вы сможете наслаждаться плаванием в сверкающем бассейне, любоваться панорамными видами в умиротворяющем небесном саду, приобретать необходимые товары в магазине на территории комплекса и расслабляться или практиковать осознанность в специальной студии йоги. Это воплощение истинно элегантного образа жизни.

Бытовая и социальная инфраструктура :

Бассейн，Сауна，Тренажёрный зал， Супермаркет，Сад на крыше ， Джакузи，Охрана 24/7