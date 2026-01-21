  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Daun Penh
  4. Жилой комплекс Kingston Royale

Жилой комплекс Kingston Royale

Khan Daun Penh, Камбоджа
$68,559
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Daun Penh
  • Адрес
    Calmette Street 53

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    36

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

 Это современный жилой комплекс бизнес-класса, расположенный в центре Пномпеня.

Проект реализуется опытной командой застройщиков из Камбоджи, успешно завершивших ряд масштабных объектов.

Цель — создать сбалансированное сочетание элегантности, комфорта и доступной цены в рамках высококачественного жилого пространства нового поколения.

В Kingston Royale застройщик стремится стать надёжным брендом в сфере недвижимости, предлагая исключительный уровень послепродажной поддержки и сервиса. Независимо от того, планирует ли клиент проживать в квартире сам или сдавать её в аренду, он всегда может рассчитывать на  помощь и сопровождение.

Основная  миссия — предоставить клиентам продуманные жилые пространства и современную инфраструктуру, сохранив при этом комфортную и доступную ценовую политику.

Kingston Royale предлагает первоклассные удобства для непревзойденного комфорта проживания.

К услугам жильцов полностью оборудованный тренажерный зал, оздоровительные паровые и сауна, а также роскошная гидромассажная ванна. Вы сможете наслаждаться плаванием в сверкающем бассейне, любоваться панорамными видами в умиротворяющем небесном саду, приобретать необходимые товары в магазине на территории комплекса и расслабляться или практиковать осознанность в специальной студии йоги. Это воплощение истинно элегантного образа жизни.

Бытовая и социальная инфраструктура :

Бассейн，Сауна，Тренажёрный зал， Супермаркет，Сад на крыше ， Джакузи，Охрана 24/7

Местонахождение на карте

