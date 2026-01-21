Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня

LE CONDÉ BKK1 — небоскрёб премиум-класса в центре Пномпеня
SMART HOME • Freehold • Гарантированный доход 8% годовых
Современная резиденция в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1.
Статусная локация, высокий уровень сервиса и сильный инвестиционный потенциал.
Локация — BKK1
Главный деловой и дипломатический центр города: посольства, бизнес-центры, рестораны, международные школы и торговые галереи.
-----
О проекте
• 43 этажа • 1080 апартаментов
• Формат собственности: Freehold (100% собственность)
• Сдача: I квартал 2025
• Управление: международная управляющая компания
-----
️ Оснащение апартаментов
Полная отделка и мебель
Система SMART HOME от Xiaomi
Панорамные окна
Премиальные материалы и инженерия
-----
Инфраструктура уровня luxury
• Бассейн и sky-bar
• Фитнес-зона и йога-пространства
• Lounge и конференц-залы
• Зелёные сады
• Консьерж-сервис
• Подземный паркинг
-----
Инвестиционные преимущества
Центр столицы — стабильный спрос на аренду
Гарантированный доход 8% годовых
Высокая ликвидность апартаментов
Перспектива роста стоимости
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Специальные лоты
Лот 1
12 этаж • Тстудия • Север
41,01 м² (жилая 30,76 м²)
Цена: от 96 952 $
Лот 2
12 этаж • с 1 спальней • Север
60,95 м² (жилая 45,71 м²)
Цена: от 130 136 $
Лот 5
25 этаж • с 2 спальнями• Восток
74,33 м² (жилая 55,75 м²)
Цена: от 196 165 $
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Условия специальных цен
Спеццены действуют при:
Единовременной оплате или рассрочке до 12 месяцев
Актуальность цен и наличие лотов уточняйте при обращении.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Сопровождение сделки
• Полное юридическое оформление
• Консультации по доходности
• Поддержка при аренде
• Работа напрямую по прайсам проекта
-----
Свяжитесь со мной для консультации и подбора лучшего варианта.
Премиальная недвижимость в центре Пномпеня — ограниченный сегмент рынка.