  2. Камбоджа
  3. Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня

Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня

Пномпень, Камбоджа
от
$96,952
НДС
;
4
ID: 33357
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    43

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

LE CONDÉ BKK1 — небоскрёб премиум-класса в центре Пномпеня
SMART HOME • Freehold • Гарантированный доход 8% годовых

Современная резиденция в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1.
Статусная локация, высокий уровень сервиса и сильный инвестиционный потенциал.

Локация — BKK1
Главный деловой и дипломатический центр города: посольства, бизнес-центры, рестораны, международные школы и торговые галереи.

-----

О проекте
• 43 этажа • 1080 апартаментов
• Формат собственности: Freehold (100% собственность)
• Сдача: I квартал 2025
• Управление: международная управляющая компания

-----

Оснащение апартаментов
Полная отделка и мебель
Система SMART HOME от Xiaomi
Панорамные окна
Премиальные материалы и инженерия

-----

Инфраструктура уровня luxury
• Бассейн и sky-bar
• Фитнес-зона и йога-пространства
• Lounge и конференц-залы
• Зелёные сады
• Консьерж-сервис
• Подземный паркинг

-----

Инвестиционные преимущества
Центр столицы — стабильный спрос на аренду
Гарантированный доход 8% годовых
Высокая ликвидность апартаментов
Перспектива роста стоимости

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Специальные лоты

Лот 1
12 этаж • Тстудия • Север
41,01 м² (жилая 30,76 м²)

Цена: от 96 952 $

Лот 2
12 этаж • с 1 спальней • Север
60,95 м² (жилая 45,71 м²)

Цена: от 130 136 $

Лот 5
25 этаж • с 2 спальнями• Восток
74,33 м² (жилая 55,75 м²)

Цена: от 196 165 $

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Условия специальных цен
Спеццены действуют при:
Единовременной оплате или рассрочке до 12 месяцев

Актуальность цен и наличие лотов уточняйте при обращении.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Сопровождение сделки
• Полное юридическое оформление
• Консультации по доходности
• Поддержка при аренде
• Работа напрямую по прайсам проекта

-----

Свяжитесь со мной для консультации и подбора лучшего варианта.
Премиальная недвижимость в центре Пномпеня — ограниченный сегмент рынка.

Местонахождение на карте

Пномпень, Камбоджа

