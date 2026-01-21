Жилой комплекс LE CONDÉ — высота роскоши в сердце Пномпеня

LE CONDÉ BKK1 — небоскрёб премиум-класса в центре Пномпеня

SMART HOME • Freehold • Гарантированный доход 8% годовых

Современная резиденция в самом престижном районе столицы Камбоджи — BKK1.

Статусная локация, высокий уровень сервиса и сильный инвестиционный потенциал.

Локация — BKK1

Главный деловой и дипломатический центр города: посольства, бизнес-центры, рестораны, международные школы и торговые галереи.

-----

О проекте

• 43 этажа • 1080 апартаментов

• Формат собственности: Freehold (100% собственность)

• Сдача: I квартал 2025

• Управление: международная управляющая компания

-----

️ Оснащение апартаментов

Полная отделка и мебель

Система SMART HOME от Xiaomi

Панорамные окна

Премиальные материалы и инженерия

-----

Инфраструктура уровня luxury

• Бассейн и sky-bar

• Фитнес-зона и йога-пространства

• Lounge и конференц-залы

• Зелёные сады

• Консьерж-сервис

• Подземный паркинг

-----

Инвестиционные преимущества

Центр столицы — стабильный спрос на аренду

Гарантированный доход 8% годовых

Высокая ликвидность апартаментов

Перспектива роста стоимости

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Специальные лоты

Лот 1

12 этаж • Тстудия • Север

41,01 м² (жилая 30,76 м²)

Цена: от 96 952 $

Лот 2

12 этаж • с 1 спальней • Север

60,95 м² (жилая 45,71 м²)

Цена: от 130 136 $

Лот 5

25 этаж • с 2 спальнями• Восток

74,33 м² (жилая 55,75 м²)

Цена: от 196 165 $

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Условия специальных цен

Спеццены действуют при:

Единовременной оплате или рассрочке до 12 месяцев

Актуальность цен и наличие лотов уточняйте при обращении.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Сопровождение сделки

• Полное юридическое оформление

• Консультации по доходности

• Поддержка при аренде

• Работа напрямую по прайсам проекта

-----

Свяжитесь со мной для консультации и подбора лучшего варианта.

Премиальная недвижимость в центре Пномпеня — ограниченный сегмент рынка.