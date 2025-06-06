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Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !

Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
BTC
0.5114764
ETH
26.8086670
USDT
42 513.4337507
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26303
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Прэахсэйханук
  • Город
    Сиануквиль

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    39

О комплексе

Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в растущем регионе Юго-Восточной Азии.

Проект находится в шаговой доступности от песчаного пляжа, обустроенной набережной, ресторана, в то же время в 10-ти минутах от центра города


КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ БАШЕН

Ocean Diamond:

1 bedroom 40-53m² от 41 391$

Ocean Gold:

1 bedroom 50m² от 56 721$

2 bedroom 73-90m² от 81 290$

3 bedroom 113m² от 125 630$

Ocean Crystal:

2 bedroom 100m² от 113 325$

3 bedroom 140m² от 158 655$

4 bedroom 205-215m² от 254 820$

 

↓ ПЛАН ЭТАЖЕЙ (всего 39) ↓
39. Бар на крыше

38. Клуб жильцов

  • Инфинити бассейн
  • Инфинити VIP зона
  • Кинотеатр
  • Переговорная комната
  • Покерный зал
  • Зал для курения

32-37. Дуплексы

31. Инфинити зал

  • Беговая дорожка 235м
  • Инфинити бассейн
  • Тренажерный зал
  • Зал для йоги
  • Закрытая зона
  • Открытая зона
  • Бар-лаунж
  • Клубный дом
  • Детский бассейн
  • Детская игровая
  • Парк с растениями 500м2

6-30. Жилые этажи

2-5. Парковка

1. Парковка

  • Пляжный клуб

  • Лобби

  • Парк

Получите актуальные цены и реальный инвестиционный расчёт по сдаче в аренду (Оставить заявку или WhatsApp, Telegram)

Местонахождение на карте

Сиануквиль, Камбоджа

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