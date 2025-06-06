Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !

Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в растущем регионе Юго-Восточной Азии.
Проект находится в шаговой доступности от песчаного пляжа, обустроенной набережной, ресторана, в то же время в 10-ти минутах от центра города
КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ БАШЕН
Ocean Diamond:
1 bedroom 40-53m² от 41 391$
Ocean Gold:
1 bedroom 50m² от 56 721$
2 bedroom 73-90m² от 81 290$
3 bedroom 113m² от 125 630$
Ocean Crystal:
2 bedroom 100m² от 113 325$
3 bedroom 140m² от 158 655$
4 bedroom 205-215m² от 254 820$
↓ ПЛАН ЭТАЖЕЙ (всего 39) ↓
39. Бар на крыше
38. Клуб жильцов
32-37. Дуплексы
31. Инфинити зал
6-30. Жилые этажи
2-5. Парковка
1. Парковка
Пляжный клуб
Лобби
Парк
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