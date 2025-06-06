Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !

Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в растущем регионе Юго-Восточной Азии.

Проект находится в шаговой доступности от песчаного пляжа, обустроенной набережной, ресторана, в то же время в 10-ти минутах от центра города



КОМПЛЕКС СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ БАШЕН

Ocean Diamond:

1 bedroom 40-53m² от 41 391$

Ocean Gold:

1 bedroom 50m² от 56 721$

2 bedroom 73-90m² от 81 290$

3 bedroom 113m² от 125 630$

Ocean Crystal:

2 bedroom 100m² от 113 325$

3 bedroom 140m² от 158 655$

4 bedroom 205-215m² от 254 820$

↓ ПЛАН ЭТАЖЕЙ (всего 39) ↓

39. Бар на крыше

38. Клуб жильцов

Инфинити бассейн

Инфинити VIP зона

Кинотеатр

Переговорная комната

Покерный зал

Зал для курения

32-37. Дуплексы

31. Инфинити зал

Беговая дорожка 235м

Инфинити бассейн

Тренажерный зал

Зал для йоги

Закрытая зона

Открытая зона

Бар-лаунж

Клубный дом

Детский бассейн

Детская игровая

Парк с растениями 500м2

6-30. Жилые этажи

2-5. Парковка

1. Парковка

Пляжный клуб

Лобби

Парк

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