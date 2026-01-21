Жилой комплекс R&F CITY

R&F CITY занимает площадь 560 000 кв. м и предлагает жителям сочетание престижного комфорта по доступным ценам в столице.
30 000 кв.м. ландшафтных, зеленых зон
олимпийский бассейн с индивидуальной детской зоной
теннисные корты и площадки для бадминтона
детские игровые площадки
широкий спектр спортивных и развлекательных объектов
эксклюзивные, клубные услуги с тренажерным залом, крытым полем для гольфа, VIP-комнатами для вечеринок, винным и сигарным салоном, кафе и ресторанами.
торговые зоны, пункты доставки, аптеки, мед.центры, салоны красоты
парковочные зоны
R&F CITY расположен в стратегической локации "Золотой треугольник"
20 минут до нового международного аэропорта "Techo"
5-7 мин. до делового центра BKK1
10 мин до Norea City, масштабного, стремительно развивающегося, развлекательного вдоль набережной
близость к элитном району "Французский бульвар" (Монивонг) окруженный международными компаниями, магазинами беспошлинной торговли, автосалонами 4S и центрами моды.
10 мин до крупнейших Торговых центров "Chip Mong" и "Aeon 3", которые предоставляют новейшие достижения в области шопинга, моды и развлечений.
Управляющая компания обеспечивает жильцов круглосуточными услугами:
охрана и консьерж сервис 24/7
премиальное управление недвижимостью
гарантия чистоты и комфорта, безопасности и удобства каждый день.
Типы квартир :
1 Bed Room, 53 кв.м. (2 квартиры на этаже, расположены за лифтами)
2 Bed room, 75 кв.м. ( 2 квартиры на этаже, расположены рядом с 1 Bed room)
2 bed room, 76 кв.м.
3 Bed room, 113 кв.м.
3 Bed room, 130 кв.м.