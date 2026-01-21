Жилой комплекс R&F CITY

R&F CITY занимает площадь 560 000 кв. м и предлагает жителям сочетание престижного комфорта по доступным ценам в столице.

30 000 кв.м. ландшафтных, зеленых зон

олимпийский бассейн с индивидуальной детской зоной

теннисные корты и площадки для бадминтона

детские игровые площадки

широкий спектр спортивных и развлекательных объектов

эксклюзивные, клубные услуги с тренажерным залом, крытым полем для гольфа, VIP-комнатами для вечеринок, винным и сигарным салоном, кафе и ресторанами.

торговые зоны, пункты доставки, аптеки, мед.центры, салоны красоты

парковочные зоны

R&F CITY расположен в стратегической локации "Золотой треугольник"

20 минут до нового международного аэропорта "Techo"

5-7 мин. до делового центра BKK1

10 мин до Norea City, масштабного, стремительно развивающегося, развлекательного вдоль набережной

близость к элитном району "Французский бульвар" (Монивонг) окруженный международными компаниями, магазинами беспошлинной торговли, автосалонами 4S и центрами моды.

10 мин до крупнейших Торговых центров "Chip Mong" и "Aeon 3", которые предоставляют новейшие достижения в области шопинга, моды и развлечений.

Управляющая компания обеспечивает жильцов круглосуточными услугами:

охрана и консьерж сервис 24/7

премиальное управление недвижимостью

гарантия чистоты и комфорта, безопасности и удобства каждый день.

Типы квартир :

1 Bed Room, 53 кв.м. (2 квартиры на этаже, расположены за лифтами)

2 Bed room, 75 кв.м. ( 2 квартиры на этаже, расположены рядом с 1 Bed room)

2 bed room, 76 кв.м.

3 Bed room, 113 кв.м.

3 Bed room, 130 кв.м.