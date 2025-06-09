  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen

Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
13
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26326
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Пномпень
  • Город
    Khan Toul Kork
  • Деревня
    Sangkat Boeung Kak Ti Muoy

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    50

О комплексе

🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp.

Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции.

📍 Локация премиум-класса:
Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2, ведущих банков, международных школ и медицинских учреждений.
Центр деловой и культурной жизни — на расстоянии короткой прогулки.

🏢 Архитектура и планировка:

  • 49 этажей продуманного пространства

  • Панорамный Sky Lounge

  • Частный клуб Time Square на 34 этаже

  • Двухуровневые апартаменты с 35 по 47 этаж

  • Просторный паркинг (2 уровня)

  • Лобби и коммерческие площади на первом этаже

💎 Удобства премиум-уровня:

  • Современные тренажёрные залы

  • Бассейны и зоны отдыха

  • Парки и озеленённые пространства

  • Система безопасности 24/7

  • Управляющая компания для аренды

💰 Доступные инвестиции:

  • Апартаменты от $39,000

  • Доходность — до 11% годовых

  • Полное право собственности для иностранцев (100% Freehold)

  • Отделка под ключ — заселяйтесь или сдавайте сразу

🔑 Time Square 7 — это:
✔ Готовый проект от надёжного застройщика
✔ Безопасная юридическая структура для иностранцев
✔ Высокая ликвидность и арендуемость
✔ Выгодная рассрочка и гибкие условия оплаты

Сделайте уверенный шаг в будущее с Time Square 7.
Для презентации, бронирования и консультации — свяжитесь с нашим отделом международных продаж.

 

Местонахождение на карте

Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в …
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Realting.com
Перейти