Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen

🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp.
Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции.
📍 Локация премиум-класса:
Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2, ведущих банков, международных школ и медицинских учреждений.
Центр деловой и культурной жизни — на расстоянии короткой прогулки.
🏢 Архитектура и планировка:
49 этажей продуманного пространства
Панорамный Sky Lounge
Частный клуб Time Square на 34 этаже
Двухуровневые апартаменты с 35 по 47 этаж
Просторный паркинг (2 уровня)
Лобби и коммерческие площади на первом этаже
💎 Удобства премиум-уровня:
Современные тренажёрные залы
Бассейны и зоны отдыха
Парки и озеленённые пространства
Система безопасности 24/7
Управляющая компания для аренды
💰 Доступные инвестиции:
Апартаменты от $39,000
Доходность — до 11% годовых
Полное право собственности для иностранцев (100% Freehold)
Отделка под ключ — заселяйтесь или сдавайте сразу
🔑 Time Square 7 — это:
✔ Готовый проект от надёжного застройщика
✔ Безопасная юридическая структура для иностранцев
✔ Высокая ликвидность и арендуемость
✔ Выгодная рассрочка и гибкие условия оплаты
Сделайте уверенный шаг в будущее с Time Square 7.
Для презентации, бронирования и консультации — свяжитесь с нашим отделом международных продаж.