Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen

🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp.

Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции.

📍 Локация премиум-класса:

Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2, ведущих банков, международных школ и медицинских учреждений.

Центр деловой и культурной жизни — на расстоянии короткой прогулки.

🏢 Архитектура и планировка:

49 этажей продуманного пространства

Панорамный Sky Lounge

Частный клуб Time Square на 34 этаже

Двухуровневые апартаменты с 35 по 47 этаж

Просторный паркинг (2 уровня)

Лобби и коммерческие площади на первом этаже

💎 Удобства премиум-уровня:

Современные тренажёрные залы

Бассейны и зоны отдыха

Парки и озеленённые пространства

Система безопасности 24/7

Управляющая компания для аренды

💰 Доступные инвестиции:

Апартаменты от $39,000

Доходность — до 11% годовых

Полное право собственности для иностранцев (100% Freehold)

Отделка под ключ — заселяйтесь или сдавайте сразу

🔑 Time Square 7 — это:

✔ Готовый проект от надёжного застройщика

✔ Безопасная юридическая структура для иностранцев

✔ Высокая ликвидность и арендуемость

✔ Выгодная рассрочка и гибкие условия оплаты

Сделайте уверенный шаг в будущее с Time Square 7.

Для презентации, бронирования и консультации — свяжитесь с нашим отделом международных продаж.