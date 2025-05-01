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Квартиры с садом в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
117
Колодищанский сельский Совет
87
Ждановичский сельский Совет
30
Лесной
15
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7 объектов найдено
Квартира в Острошицкий Городок, Беларусь
Квартира
Острошицкий Городок, Беларусь
Площадь 52 м²
Выделенные полдома (5/8 доли) в Острошицком городке очень дешево!  2 стеклопакета, газ, вода…
$25,000
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Квартира в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
В 13 км от Минска,рядом с Заславлем, в пешей доступности водохранилище Дички, лес,продается …
$24,500
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Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается ПОЛДОМА (квартира) в блокированном жилом доме.  п.Колодищи, ул.Чкалова Квартира в …
$67,700
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Квартира в Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Самохваловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Продается половина жилого дома в 20 км от МКАД по Слуцкой трассе в д. Белица. Строение распо…
$17,500
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Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Квартира в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продаётся полдома под чистовую отделку в д.Гузгаловка. Могилёвское направление, всего 14 км …
$123,100
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Квартира в Боровляны, Беларусь
Квартира
Боровляны, Беларусь
Площадь 320 м²
Площадь по СНБ - 320 кв.м, высокие потолки – от 3,1 м до 8 м. 4 кондиционера, приточно-вытяж…
$449,000
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